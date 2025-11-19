Nový zákon Juchelky. Chcete dát rodiče do domova? Nejdřív prodejte jejich dům!
19. 11. 2025 – 10:36 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Vítězné hnutí ANO si v předvolební kampani hýčkalo důchodce jako svou hlavní cílovou skupinu, ale realita povolebního vyjednávání může být pro české rodiny ledovou sprchou. Pravděpodobný budoucí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka totiž přišel s myšlenkou, která by mohla připravit tisíce lidí o dědictví. Podle původních informací by si senioři měli pobyt v domovech hradit sami, a to klidně z prodeje vlastní nemovitosti. Teď, když se strhla mela, politik rychle brzdí.
Představa, že stát se postará o naše babičky a dědečky, bere pomalu za své. Podle informací, které přinesl Deník N, zvažovalo hnutí ANO zavedení takzvaného německého modelu financování. Co to znamená v praxi? Pokud by senior potřeboval péči v domově důchodců, musel by sáhnout hluboko do kapsy. A pokud by mu důchod a úspory nestačily, na řadu by přišel rodinný majetek. Stát by pomohl až ve chvíli, kdy by byl senior takříkajíc „na dně“ a bez majetku.
Tento scénář by znamenal konec klasického českého modelu, kdy se dům či byt v rodině dědí z generace na generaci. Juchelka se k tomu původně vyjádřil velmi nekompromisně a naznačil, že děti by neměly spoléhat na státní kasu, pokud v rodině existuje majetek. „Není možné, abych zdědil po svých rodičích dům, a potom je strčil do domova na náklady státu,“ citoval list Juchelku. Ve hře byl dokonce drsný majetkový test, který by zkoumal převody majetku až pět let zpětně, aby se rodiny nemohly povinnosti vyhnout darováním nemovitosti na poslední chvíli.
Rychlá zpátečka po mediální bouři
Jakmile se informace dostala na veřejnost, začal Juchelka couvat. V rozhovoru pro Novinky se snažil situaci uklidnit a popřel, že by šlo o hotovou věc nebo oficiální plán hnutí. Tvrdí, že se vše teprve bude ladit v diskusích s kraji a poskytovateli služeb. „Budeme dělat nový zákon o sociálních službách, který bude mít za cíl nějakým způsobem řešit demografický vývoj, jenž nás čeká. Je třeba posílit pobytové nebo terénní služby,“ uvedl s tím, že konkrétní podoba financování je stále ve hvězdách.
Zároveň se snažil rozptýlit obavy, že by se vše upeklo bez diskuse. „Nejsou zatím žádné teze, jednání se začínají od nuly,“ dušoval se a dodal, že cenové stropy pro platby v domovech by měly zůstat zachovány. „Není to tak, že by se měly prolamovat,“ dodal na svou obhajobu.
Expertka varuje: Hrozí rodinná dramata a šikana
Odborníci však bijí na poplach. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové je srovnání s Německem naprosto mimo, protože v Česku neexistuje dostupné nájemní bydlení a vlastnictví nemovitosti je pro rodiny nutností, nikoliv luxusem. „U nás jsou lidé nuceni byty a domy kupovat, protože výše tržního nájmu je srovnatelná s výší hypotéky. To znamená, že v momentě, kdy je nějaký senior nemohoucí, se snaží byt nebo dům věnovat vnoučatům, aby měli kde bydlet,“ vysvětlila.
Pokud by stát začal pátrat v historii převodů majetku, mohlo by to vyvolat paniku. Senioři by se mohli snažit zbavovat majetku s velkým předstihem, což by je dostalo do velmi zranitelné pozice. Desatová varuje před temnými scénáři, kdy se z darujících prarodičů stávají oběti vlastních příbuzných. „Není to časté, ale řešíváme případy, že ve chvíli, kdy to udělají – a to i když jsou v nemovitosti vedeni jako věcné břemeno na dožití – mívají s rodinou problém. Začíná tam psychické týrání, šikana, snaží se seniora zbavit. Není to velké procento případů, ale to riziko tu vždy je,“ popsala mrazivou realitu.
Zda hnutí ANO skutečně sáhne na dědictví českých rodin, nebo zda šlo jen o nešťastný výrok budoucího ministra, ukáží až následující měsíce. Jisté je, že klidné stáří bez strachu o střechu nad hlavou už nemusí být samozřejmostí.