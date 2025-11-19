Rozpočtový výbor v novém složení zasedne nad posledním rozpočtem Fialovy vlády
19. 11. 2025 – 10:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve Sněmovně dnes poprvé zasedne rozpočtový výbor, aby v novém povolebním složení poprvé projednával poslední návrh státního rozpočtu, který jim předložila končící koaliční vláda Petra Fialy (ODS).
Vláda v demisi navrhla schodek 286 miliard korun. Rozpočtový výbor, v němž už mají nově většinu strany nastupující vládní koalice, tedy ANO, Motoristů a SPD, má poslancům vydat doporučení pro první čtení. Poslanci v něm schvalují základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek a způsob jeho vypořádání.
Příjmy rozpočtu se mají meziročně zvýšit o 36,6 miliardy na 2122,7 miliardy korun. Výdaje mají vzrůst o 81,6 miliardy 2408,7 miliardy korun. Návrh rozpočtu počítá s růstem ekonomiky v příštím roce o dvě procenta. Kolem dvou procent by se měla pohybovat i inflace. Vláda v demisi jako hlavní priority rozpočtu uvádí obranu a bezpečnost obyvatelstva, výzkum a inovace nebo investice do infrastruktury.
Členka výboru a pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nechtěla rozhodnutí výboru předjímat. Její poslanci podle ní chtějí hlavně klást otázky. "My teď studujeme ten rozpočet, studujeme jednotlivé kapitolní sešity, hlavně u těch největších problematických kapitol, a chceme klást dotazy a doufám, že budeme slyšet odpovědi," řekla ČTK. Chce, aby na dotazy odpovídal ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS). Chce například vysvětlit chybějících 37,2 miliardy korun v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Chce se ptát také na chybějících sedm miliard korun na spolufinancování evropských fondů v kapitole ministerstva zemědělství. V rozpočtu ministerstva školství chybí podle ANO pět až sedm miliard.
Poslanci ANO se pak podle ní poradí ještě během jednání výboru. Jejich postoj tak podle Schillerové ještě není definitivní. Předseda rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé) na dotaz ČTK v úterý odpověděl, že rozhodnutí výboru nebude předjímat.
Stanjura už dříve upozornil na to, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.