19. 11. 2025 – 10:10 | Magazín | Natálie Kozak

Rozkvetlý byt: co rostliny potřebují, aby vykvetly uprostřed zimy
Mnoho pokojových rostlin dokáže kvést i v chladných měsících, pokud jim poskytneme to, co potřebují: dostatek světla, jemné teplo, vyváženou vlhkost a péči bez extrémů. Zimní květy nejsou náhoda, ale výsledkem dobře zvládnutého rituálu.

Jak přimět pokojové rostliny kvést v zimě

Zima bývá časem ticha a zpomalení. Světlo je jemnější, dny kratší a vzduch v bytech suchý tak, že se zdá, jako by rostlinám nic než odpočinek ani nenabízel. Přesto existuje způsob, jak je povzbudit k tomu, aby rozkvetly i v období, které si s barvami obvykle nespojujeme. Mnoho pokojových rostlin dokáže kvést i v zimě, pokud se jim vytvoří podmínky, které jim připomenou jejich přirozený rytmus a dají jim jistotu, že mohou dál růst.

Světlo jako základ zimního výkvětu

Základem je světlo. Jeho množství určuje nejen sílu rostliny, ale i její ochotu vytvářet květy. Zimní slunce je slabší a rychle mizí, proto je důležité vědět, jaký typ světla ta která rostlina skutečně potřebuje. Světlomilné druhy se budou nejlépe cítit u oken orientovaných na jih nebo na západ, ideálně šest až osm hodin denně. A pokud ani tato místa nestačí, pomůže přisvětlení. Stačí vyčistit okna a poté doplnit denní světlo pěstebními lampami, které dodají jas, jenž zimní slunce nabídnout nedokáže. Správné seskupení rostlin podle jejich světelných nároků pak dokáže zázraky: každá dostane přesně to, co potřebuje, a vzájemně si nebudou konkurovat.

Teplota dává rostlinám jistotu

K zimním květům vede i klidná, stabilní teplota. Rostlinám nesvědčí prudké proudy studeného vzduchu ani teplý vítr z radiátorů. Pokud jsou umístěné příliš blízko větracích otvorů, průvanu nebo dveří, které se často otevírají, mohou reagovat stresem, který se projeví opadáváním poupat i listů. Většina kvetoucích druhů se nejlépe rozvíjí při osmnácti až čtyřiadvaceti stupních. Noc může být o pár stupňů chladnější, což rostlinám prospívá, protože napodobuje přirozený denní cyklus.

Vlhkost vrací sílu listům i poupatům

Dalším jemným, ale důležitým prvkem je vzdušná vlhkost. Zimní byt často bývá suchý a tento suchý vzduch může rostlinám vzít nejen vláhu, ale i sílu kvést. Optimální vlhkost pro většinu pokojových rostlin se pohybuje kolem čtyřiceti až padesáti procent. Zvlhčovač vzduchu může být jednoduchým řešením, ale dobře funguje i umístění rostlin do koupelny s denním světlem nebo tácy s kamínky a vodou, které vypařováním jemně zvyšují vlhkost jejich okolí.

Méně vody, více rovnováhy

V zimních měsících rostliny přirozeně zpomalují svůj růst, a tím se mění i jejich potřeby v péči o půdu a zálivku. Nadbytečná voda bývá v tomto období nejčastějším problémem. Rostlinám prospívá, když půda mezi zálivkami téměř vyschne. Nejjednodušší kontrolou je položit prst pět centimetrů hluboko do hlíny: pokud je povrch suchý, rostlina si o vodu říká. Stejně spolehlivým pomocníkem je i dřevěné párátko, které ztmavne, pokud půda zůstává vlhká. Teprve když zůstane světlé, je ten pravý čas zalít. Zimní půda totiž potřebuje vodu s mírou, aby mohla dýchat a nepřidusila kořeny.

Květy přicházejí tam, kde rostlina neplýtvá energií

Odstraňování odkvetlých částí je tichý, ale účinný způsob, jak rostlinu přimět k další vlně květů. Když staré květy odstraníte, rostlina vynaloží energii na tvorbu nových poupat namísto udržování těch, která už dožila. 

Hnojení s mírou a zimní šetrnost

Co se týče hnojení, většina pokojových rostlin v zimě živiny navíc nepotřebuje. Výjimkou mohou být některé kvetoucí druhy, které ocení malé množství hnojiva podporujícího tvorbu květů, ale jen v jemné, opatrné dávce.

Zimní květy jako odměna za klid a pozornost

Je dobré si uvědomit, že některé rostliny doma nekvetou nikdy, ať děláme cokoli. Pokud ale máte druhy, které jsou k zimnímu kvetení nakloněné, největším tajemstvím úspěchu je dát jim dostatek světla, mírnou vláhu a klidné prostředí bez extrémů. Zimní květy nejsou zázrakem, ale odměnou za to, že jsme rostlinám dopřáli přesně to, co potřebují.

