Nový trend v zahradničení po vás chce chaos a radost

31. 7. 2025 – 13:43 | Zpravodajství | Alex Vávra

Zapomeňte na pravítka, sázeče a přísné plánky. Chaos gardening je hravý, nevyzpytatelný a neskutečně osvobozující styl zahradničení, který nechává hlavní slovo přírodě – a přináší víc barev, života i radosti než tradiční záhony.

Zahradničení nemusí být o pravítkách, plánech a preciznosti. Možná jste už na TikToku zahlédli videa, kde lidé míchají semínka v zavařovací sklenici, rozhazují je po záhonech a čekají, co z toho vyroste. Tento trend s názvem chaos gardening si získal srdce milionů – a není se čemu divit. Je hravý, nevyzpytatelný, uvolněný a překvapivě krásný. A nejlepší na tom je, že ho zvládne každý – od úplných začátečníků až po profesionální zahradníky.

Jak začít s chaos gardeningem a nezbláznit se

Chaos gardening neznamená jen náhodné rozhazování semínek. I když se jedná o volnomyšlenkářský styl, pár věcí je dobré si promyslet. Vyberte si slunné místo s dostatečně hlubokou a propustnou půdou – ideálně bez přemíry jílu nebo kamenů. Kovové hrábě vám pomůžou vytvořit na povrchu půdy jemné rýhy, do kterých semínka přirozeně zapadnou. Pak už stačí jen zasít – nebo spíš rozházet – a jemně porosit vodou, aby se semínka zvlhčila, ale neztratila.

zdroj: Profimedia.cz

Výběr rostlin záleží na vás. Milujete květy? Jděte do směsi lučních květin. Chcete více včel, ptáků a motýlů? Přidejte levanduli, třapatky nebo slunečnice. Profesionální zahradní architekt Zachary Westall doporučuje kombinaci slunečnic, moonvine a kardinálky – popínavé rostliny využívají slunečnice jako oporu a společně tvoří krásný, živý ekosystém. Tato směs navíc přitahuje berušky a zlatoočky, které pomáhají likvidovat škůdce. Chcete-li jít ještě dál, můžete si pohrát se sezónní výsadbou. Westall například vysévá jetel červený, len a tařici už v únoru, zatímco v květnu přidává macešky, lichořeřišnici, černuchu nebo petúnie. Výsledkem je zahrada, která se mění s každým měsícem a nikdy se neokouká.

Když se příroda stane designérem

Jedna nadšená zahradnice popsala, jak chaos gardening proměnil její vyvýšený záhon v záplavu barev. Nejdříve vykvetla kokarda, rudbeckie a třapatka, ale s každým týdnem se objevují nové a nové květy. „Nikdy přesně nevíte, co kde vyroste – a právě to je na tom to nejkrásnější,“ říká. „Je to jako koukat se na pomalé, barevné představení jen pro vás.“

A největší kouzlo? Postupem času si rostliny začnou pomáhat samy. Resejí se, střídají se podle sezony a vaše role se zmenšuje – místo práce přichází pozorování. Navíc přítomnost pestrých květin přiláká víc opylovačů, hmyzu i ptáků, takže celá zahrada ožije.

Zní to jako sen? Westall to shrnuje výstižně: „To překvapení spočívá v tom, co vykvete a co ne, co jste zasadili vy a co se objevilo samo. Je to pomalé představení přírody – jen pro vás. A není to nádherné?“

Ať už máte kousek záhonu nebo celou zahradu, chaos gardening je způsob, jak vrátit zahradničení to, co má mít – radost, krásu a volnost. Tak co, půjdete do toho taky?