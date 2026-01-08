Nový trend psům prodlouží život o celé roky, pomozte svému mazlíčkovi
8. 1. 2026 – 14:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Psi dnes žijí v lepších podmínkách než kdy dřív – a jejich majitelé jsou ochotni udělat téměř cokoli, aby jim prodloužili život. Od bio stravy přes holistické terapie až po červené světlo, které podle Paris Hilton pomohlo jejímu psovi dožít se více než dvaceti let. Kde končí péče a kde začíná posedlost moderním psím wellness?
Wellness už dávno není jen doménou lidí. Zatímco ještě před pár lety znamenala péče o psa hlavně plnou misku, delší procházku a občasnou návštěvu veterináře, dnes se kolem domácích mazlíčků točí celý svět moderního životního stylu. Od bio stravy přes masáže až po terapie, které ještě nedávno patřily výhradně do kosmetických salonů a klinik dlouhověkosti. Důvod je prostý. Psi se zvířaty v tradičním slova smyslu už dávno nejsou. Stali se rodinou. A rodině chceme dopřát to nejlepší.
Odhady mluví jasně. Majitelé psů dnes utratí za své mazlíčky ročně v přepočtu až kolem 60 tisíc korun. Není výjimkou, že celkové náklady na péči, doplňky stravy, terapie a speciální procedury jdou ještě výrazně výš. V době, kdy někteří lidé investují přes milion korun do klonování svého psa nebo ho berou na luxusní dovolené, už málokoho překvapí, že se wellness trendy přelévají i do psího světa.
Psi už nejsou mazlíčci, ale rodina
Změna je patrná na první pohled. Z kdysi pracovních nebo hlídacích zvířat se stali společníci, kteří spí v posteli, mají vlastní oblečky, matrace a často i denní režim sladěný s tím lidským. Veterináři potvrzují, že právě silnější emoční vazba mezi člověkem a zvířetem stojí za tím, proč jsou lidé ochotni investovat do zdraví svých psů víc než kdy dřív.
S tím souvisí i nástup holistické a preventivní péče. Majitelé stále častěji řeší nejen akutní nemoci, ale i dlouhodobou kvalitu života. Masáže, akupunktura, bylinné doplňky, vitamínové injekce, kyslíkové komory nebo rehabilitační cvičení dnes nejsou výsadou výstavních psů či sportovních šampionů. Stávají se běžnou součástí péče o starší psy nebo o zvířata s chronickými potížemi.
Významnou roli hraje také strava. Místo průmyslově zpracovaných granulí přechází mnoho majitelů na čerstvé, syrové nebo alespoň minimálně upravené krmivo. Podle odborníků jde o jeden z nejúčinnějších způsobů, jak psům zajistit lepší zdraví už od mladého věku a snížit riziko civilizačních chorob. Udržování zdravé hmotnosti, prevence parazitů, péče o zuby a pravidelné kontroly u veterináře zůstávají naprostým základem dlouhověkosti.
Červené světlo, Paris Hilton a honba za delším životem
Jedním z nejvýraznějších trendů posledních let je terapie červeným světlem. Metoda, která má kořeny už v šedesátých letech a dlouho se využívala ve zdravotnictví, dnes zažívá obrovský návrat v kosmetice a wellness. Princip je jednoduchý. Červené světlo proniká do tkání, podporuje buněčnou regeneraci, zlepšuje prokrvení, tlumí bolest a snižuje záněty.
Do centra pozornosti se tato terapie dostala i díky známým osobnostem. Velký rozruch vyvolalo tvrzení Paris Hilton, která opakovaně naznačila, že její čivava se dožila více než dvaceti let právě díky pravidelnému vystavování terapii červeným světlem. Ačkoliv toto tvrzení nikdy nebylo oficiálně potvrzeno, Hilton je známá tím, že má doma vlastní biohackingovou místnost a dlouhodobě experimentuje s technologiemi zaměřenými na dlouhověkost. Pro mnoho majitelů psů to byl impulz, proč se o červené světlo začít zajímat i v souvislosti se svými mazlíčky.
Sociální sítě následně zaplavila videa psů odpočívajících pod LED panely nebo maskami určenými původně pro lidskou pleť. Cena těchto zařízení se pohybuje zhruba mezi 7 a 16 tisíci korunami, u kvalitnějších a výkonnějších modelů i výrazně výš. Někteří majitelé tvrdí, že jejich psi mají díky terapii lepší pohyblivost, méně trpí artritidou nebo se jim zlepšil stav kůže.
Veterináři potvrzují, že fotobiomodulace má ve veterinární praxi své místo. Běžně se využívá při léčbě artrózy, pooperačních stavů nebo chronických zánětů. Zároveň ale upozorňují, že kosmetické přístroje určené lidem nejsou ideální volbou pro zvířata. Liší se intenzitou, vlnovou délkou i bezpečnostními parametry a mohou představovat riziko, zejména pro psí oči. Pokud už se majitelé rozhodnou tuto metodu vyzkoušet, měli by volit zařízení určená přímo pro zvířata a ideálně postup konzultovat s veterinářem.
Důležité je také držet se při zemi. Terapie červeným světlem není zázračný recept na nesmrtelnost. Sama o sobě život psa neprodlouží o roky. Může ale výrazně zlepšit jeho komfort, zmírnit bolest a pomoci mu prožít stáří aktivněji a spokojeněji.
A právě v tom je celý smysl moderního psího wellness. Nejde jen o honbu za rekordním věkem nebo o slepé následování trendů z Instagramu. Jde o snahu dát psům co nejkvalitnější život. Ten se stále opírá o jednoduché základy. Kvalitní stravu, přiměřený pohyb, mentální stimulaci, pravidelnou veterinární péči a klidné prostředí bez zbytečného stresu.
Wellness procedury, červené světlo nebo holistické terapie mohou být třešničkou na dortu. Základem ale zůstává každodenní péče, pozornost a čas, který svým psům věnujeme. A právě ten je nakonec tou nejcennější investicí, jakou jim můžeme dát.