Nový objev domácností: vyžehlí oblečení bez zásuvky i žehličky!
8. 10. 2025 – 17:41 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Pokud jste o ní dosud neslyšeli, je nejvyšší čas to napravit – jde totiž o tekutou žehličku ve spreji. Možná si řeknete, že to nestojí za pozornost, ale dejte tomuto vynálezu alespoň pár vteřin šanci. Tento nenápadný pomocník totiž dokáže zachránit situaci přesně ve chvíli, kdy na klasické žehlení není čas.
Představte si běžné ráno: spěcháte do práce, k lékaři nebo na schůzku a máte přesně promyšlený outfit. Jenže při pohledu do zrcadla zjistíte, že je trochu zmačkaný a čas na žehlení prostě není. Přesně v takové chvíli přijde vhod tekutá žehlička ve spreji. Pár střiků, lehké vytřepání a látka se viditelně uhladí. Není to zázrak, který by nahradil klasickou žehličku, ale když jde o pár minut, umí situaci zachránit.
Konec rannímu chaosu s rozžhavenou žehličkou!
Zapomeňte na dráty, zásuvky i neposedné kabely, které se zamotají vždycky právě tehdy, když spěcháte. Žehlička ve spreji je moderní verze kouzelné hůlky – pár střiků, lehké vytřepání a zmačkaná halenka se rázem narovná. Nevyžaduje teplo ani tlak, zato perfektně spolupracuje s chemií.
V jedné lahvičce se potkává voda, špetka avivážní magie, fixační látky, silikony a jemná vůně, která dodá látce hladkost i ten pověstný pocit „čerstvě vypraného“ prádla. Stačí jen pár střiků, malé zatřesení a záhyby mizí přímo před očima.
A co je na tom nejlepší? Jde o čas. Nemusíte nic zapojovat, rozehřívat ani po sobě uklízet. Jen oblečení lehce uhladíte rukama a voilà, je hotovo.
Moderní spreje zvládnou vyhladit vaše oblečení během pár vteřin
Žehlička ve spreji už dávno není žádná novinka. Dnes najdete hned několik verzí, které zvládnou uhladit oblečení během pár vteřin – bez zásuvky, bez tepla a hlavně bez stresu.
Za pozornost stojí sprej na vyhlazení oděvů, který kombinuje destilovanou vodu, látky proti pomačkání a jemné vůně. Oblečení nejen vypadá svěže, ale i svěže voní. Oblíbenou alternativou je také škrobový sprej, ideální pro bavlnu a len. Obsahuje ricinový olej, tepelně odolné polymery a pohlcovače pachů, díky nimž získají tkaniny přirozeně hladký a upravený vzhled.
Na své si přijdou i milovníci přírody. Eko verze s esenciálními oleji jsou šetrné k pokožce, oblečení i životnímu prostředí, a přitom fungují překvapivě účinně. Vyberte si vůni podle nálady – například svěží prádlo, levanduli nebo citrusový dotek léta.
A pokud zrovna nemáte po ruce klasickou žehličku? Stačí pár střiků a trochu šikovnosti a zmačkané oblečení se promění v outfit připravený vyrazit do světa.
Nahradí sprej klasickou žehličku?
I když se tekutá žehlička ve spreji stala novým oblíbencem moderních domácností, klasickou žehličku zatím zcela nenahradí. Je skvělá pro rychlé úpravy a zachráněné outfity na poslední chvíli, ale na velké žehlení nebo pevné tkaniny si stále nevystačí.
Spreje fungují nejlépe na lehčí materiály jako bavlna, len či vlna, které se přirozeně uvolní a vyhladí bez potřeby tepla. Naopak silnější látky – například džínovina, manšestr či syntetické směsi – vyžadují klasickou žehličku nebo napařovač. Stejně tak větší kusy textilu, jako povlaky či prostěradla, sprej zkrátka nezvládne uhladit rovnoměrně.
Dalším faktorem je i samotné složení spreje. Některé produkty mohou na barevném oblečení zanechat světlé skvrny nebo matný povlak, zejména pokud se použijí z příliš malé vzdálenosti. Proto je dobré je vždy nejdřív otestovat na menším kousku látky.
Žehlička ve spreji tak zůstává praktickým doplňkem, ne náhradou. Je ideální pro ty, kteří chtějí vypadat upraveně i v časové tísni, na cestách nebo mezi schůzkami. Na běžné žehlení doma ale stále vítězí klasika – stará dobrá žehlička, která si poradí i tam, kde sprej ztrácí dech.
Jak se o žehličku ve spreji starat, aby vydržela
Aby vám žehlička ve spreji sloužila co nejdéle a neztratila účinnost, chce to jen trochu péče. Skladujte ji na suchém a chladném místě, ideálně mimo přímé sluneční světlo, které by mohlo změnit složení aktivních látek. Láhev vždy pevně uzavřete – zabráníte tak odpařování vůní i vysychání účinných složek.
Pamatujte také, že jde o chemický přípravek, takže by měl být mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Pokud se sprej náhodou dostane do očí nebo na podrážděnou pokožku, stačí místo ihned opláchnout velkým množstvím vody a ruce si důkladně umýt.
Koupit, nebo nekoupit?
Žehlička ve spreji možná nezíská trvalé místo po boku klasické žehličky, ale rozhodně má své kouzlo. Na cestách, v kanceláři nebo ráno, když nestíháte, dokáže zachránit celý den – doslova během pár vteřin. Pokud od ní neočekávate příliš velké zázraky, ale spíš rychlou první pomoc pro zmačkané oblečení, pak rozhodně stojí za vyzkoušení.