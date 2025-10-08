Stanjura: Babišovy výroky o rozpočtu hraničí s dezinformační kampaní
8. 10. 2025 – 18:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Výroky předsedy ANO Andreje Babiše o rozpočtu na rok 2026 hraničí podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) s dezinformační kampaní.
Babiš si při skládání vlády s SPD a Motoristy připravuje půdu pro nezřízené navyšování deficitu, uvedl dnes na síti X Stanjura. Babiš dnes řekl, že v rozpočtu na příští rok chybí až 80 miliard korun, neobsahuje údajně ani všechny mandatorní výdaje. Situaci by podle Babiše měla řešit ještě současná vláda Petra Fialy (ODS).
Stanjura uvedl, že Babišovy výroky hraničí s dezinformační kampaní. "Státní rozpočet na rok 2026, který sestavila naše vláda, není vylhaný. Zopakuji, že jej ovlivnily dvě mimořádné položky, a to navýšení výdajů na obranu a výdaje na výstavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. Doplním, že vláda rozpočet na příští rok schválila jednomyslně," napsal.
Babiš po pondělním jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem novinářům řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to popírá. Žádná ze započatých dopravních staveb se nezastavuje, ačkoli pro příští rok je potřeba najít na stavby více peněz, řekl.
"Co se týče rozpočtu ministerstva dopravy Andrej Babiš o něm prokazatelně lže. Všechny plánované stavby běží a vláda v posledních čtyřech letech v této oblasti rekordně investovala. Ostatně k Babišovým blábolům se vyjádřil už kolega Martin Kupka už včera (v úterý)," uvedl Stanjura. Babiš si podle něj připravuje půdu pro nezřízené navyšování deficitu, aby mohl opět rozhazovat peníze lopatami jako za covidu-19. "Zcela bez ohledu na reálné možnosti státního rozpočtu a daňových poplatníků," dodal ministr.
Stanjura chápe Babišovy výroky jako důkaz, že s novou vládou končí veškeré snahy o konsolidaci veřejných rozpočtů. "Majitel hnutí ANO Andrej Babiš si je toho jistě velmi dobře vědom, a proto se snaží vzbudit dojem, že za astronomický schodek, který je podle všeho připraven hned v příštím roce nasekat, nese odpovědnost ještě naše vláda," míní.
Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil Babiše a další členy ANO za jezdce dluhové apokalypsy. "Oznámili, že chtějí rozdávat a najednou došli k prozření, že není z čeho. Odcházející vláda má ale mávnout kouzelným proutkem, peníze jim vyčarovat a předat. Tak to, milé ANO, nefunguje. Chtěli jste vládnout, slíbili jste všechno všem, tak teď se ukažte," uvedl.