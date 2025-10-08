Mírový impulz ze summitu na Aljašce se vyčerpal, konstatoval Rjabkov
8. 10. 2025 – 16:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Impulz k dosažení míru na Ukrajině, který vzešel ze srpnového summitu prezidentů Ruska a Spojených států Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljašce, se vyčerpal, prohlásil dnes podle agentury RIA Novosti náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.
Zároveň zopakoval varování Moskvy před možným poskytnutím amerických střel s dlouhým doletem Tomahawk Ukrajině a pohrozil recipročními opatřeními zemím, které omezí pohyb ruských diplomatů.
Trump se setkal s Putinem 15. srpna na letecké základně v Anchorage na Aljašce ve snaze ukončit nejkrvavější pozemní válku v Evropě od druhé světové války. Ani téměř dva měsíce po summitu však nic nenasvědčuje brzkému konci ruské války proti Ukrajině. Vzájemné útoky, zejména ve vzduchu, naopak v posledních měsících spíše zintenzivněly.
Trump, který dříve prohlásil, že by se Kyjev měl vzdát části svého území v zájmu uzavření míru s Moskvou, v poslední době několikrát zopakoval, že je z Putina zklamán, protože válku neukončil. Rusko přitom označil za papírového tygra.
Rjabkov však dnes označil za maření mírových snah zejména evropské mocnosti. "Bohužel musíme přiznat, že silný impulz z Anchorage ve prospěch dohod byl z velké části vyčerpán úsilím protivníků a podporovatelů války," citovaly Rjabkova ruské tiskové agentury. "Toto je výsledek destruktivních aktivit, především ze strany Evropanů," dodal náměstek.
Pokud jde o poskytnutí tomahawků Ukrajině, znamenalo by to "kvalitativní" změnu situace, citovala Rjabkova agentura Interfax. Rusko vyzývá americké představitele, aby zaujali střízlivý a odpovědný přístup k případnému poskytnutí tomahawků Ukrajině, píše Interfax.
O tomahawky, což jsou naváděné střely s plochou dráhou letu, požádal Trumpa ukrajinský vůdce Volodymyr Zelenskyj. Americký viceprezident J. D. Vance v září prohlásil, že Washington žádost Ukrajiny posuzuje. Putin minulý týden varoval, že pokud Spojené státy na Ukrajinu tomahawky dodají, zničí to vztahy mezi Moskvou a Washingtonem. Trump tento týden řekl, že chce před případným poskytnutím tomahawků vědět, co se Ukrajina s nimi chystá dělat, protože nechce eskalovat konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.
Rjabkov dnes také potvrdil, že Rusko zavede omezení v cestování diplomatů těch zemí, které se rozhodnou omezit pohyb ruských diplomatů, uvedla RIA Novosti.
Kreml už v úterý slíbil odpovídající reakci na případné omezení pohybu ruských diplomatů v Evropské unii. Diplomatická služba Evropské unie na konci září v rámci nového balíčku sankcí proti Rusku kvůli jeho pokračující agresi proti Ukrajině navrhla, aby ruští diplomaté působící v EU měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Jednotlivé vlády by tak měly možnost zakázat ruským diplomatům vstup do svých zemí.
Návrh na omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru téměř dva roky prosazoval nyní dosluhující český ministr zahraničí Jan Lipavský. Česká vláda na konci září schválila zákaz vstupu do ČR pro držitele ruských diplomatických a služebních pasů. Netýká se to však diplomatů akreditovaných v Česku či těch, kteří přes Českou republiku projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací.