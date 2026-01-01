Lidl vytahuje ceny, které se před koncem roku jen tak nevidí
1. 1. 2026
Silvestr levněji než petardy: Lidl vytahuje ceny, které se před koncem roku jen tak nevidí
Jídlo na stůl za ceny, které potěší
Lidl se tentokrát trefuje hlavně do silvestrové klasiky. Hovězí tatarský biftek z mladého býka vychází na 89,90 Kč za 300 gramů, což je sleva 25 %. Pro mnoho domácností je to jasná volba na slavnostní večeři bez nutnosti běhat po řeznictvích. Ještě výraznější zásah do rozpočtu představuje vepřová krkovice bez kosti za 84,90 Kč za kilogram, se slevou až 57 %. To je cena, která se běžně objevuje spíš v letácích hluboko v průběhu roku, ne těsně před Silvestrem.
Z levnějších položek stojí za pozornost mini mozzarella Pilos za 26,90 Kč, zlevněná o 22 %, ideální do salátů nebo na rychlé jednohubky. K tomu se přidává XXL balení camembertu Pilos za 89,90 Kč, se slevou 24 %. Nechybí ani trvanlivé plnotučné mléko 1 litr za 14,90 Kč, které se hodí nejen na vaření, ale i na návrat do pracovního režimu po svátcích.
Sladké, slané a něco na zakousnutí k televizi
Silvestr není jen o hlavním chodu. Jahody balení 250 g pořídíte za 39,90 Kč, což znamená slevu 42 %. Avokádo vychází na 17,90 Kč za kus, což je cena, která potěší každého, kdo plánuje guacamole nebo zdravější pohoštění. Chlebíčková veka za 16,90 Kč se slevou 43 % jasně naznačuje, že klasické chlebíčky letos vyjdou levněji než obvykle.
Milovníky snacků potěší sleva 25 % na všechny brambůrky a chipsy při aktivaci kupónu. To už je nabídka, která cílí přímo na silvestrový večer u televize, bez složitého přemýšlení a s jasným efektem na konečný účet u pokladny.
Pití na přípitek i dlouhou noc
Nabídka alkoholu i nealka patří k nejsilnějším částem letáku. Pilsner Urquell retro edice stojí 25,90 Kč za půllitrovou lahev, což je sleva 18 %. Jägermeister o objemu 0,7 litru vyjde na 239,90 Kč, se slevou 53 %, a sekt Burg Schönbeck pořídíte za 59,90 Kč, zlevněný o třetinu.
Pro ty, kteří alkohol vynechávají, je tu Red Bull balení 4×250 ml za 99,90 Kč, se slevou 37 %, a dětský Robby Bubble Ice za 39,90 Kč. Slazené limonády Coca-Cola, Coca-Cola Zero nebo Fanta v balení 2 litry vycházejí na 29,90 Kč při slevě 44 %.
Celkově leták působí jako jasný signál, že Lidl chce být poslední zastávkou před silvestrovskou oslavou. Bez zbytečných experimentů, s důrazem na klasiku a ceny, které dávají smysl i v době, kdy se jinak šetří jen těžko.