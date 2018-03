Novičok má významné místo v českém výzkumu, tvrdí Moskva

Bankovní rada České národní banky nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,75 procenta. Hlasovalo pro to všech sedm členů rady.

Šéf elitní protikorupční jednotky slovenské policie Róbert Krajmer oznámil rezignaci. Do centra pozornosti médií se dostal při vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky i kvůli záležitostem ohledně podnikání své choti.

Francouzská justice se ve čtvrtek rozhodla poslat před soud exprezidenta Nicolase Sarkozyho za to, že se prý snažil ovlivňovat soudce, který se věnoval případu údajného financování Sarkozyho předvolební kampaně Libyí. Sarkozy se podle jeho právníků proti tomuto kroku odvolá. Konečné rozhodnutí o případném zahájení procesu se tak oddálí.

Zdravotní stav Julije Skripalové, která byla spolu s otcem Sergejem otrávena v anglickém Salisbury, se výrazně zlepšil, v přímém ohrožení života již není. Podle agentury Reuters to oznámila nemocnice v Salisbury. Dosud byl stav Skripalové i jejího otce hodnocen jako kritický.

V Moskvě se v nejbližší době uskuteční řada mezinárodních schůzek věnovaných řešení situace na Korejském poloostrově. Oznámila to ve čtvrtek mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Zúčastní se jich zástupci zemí, které se podílejí na urovnání krize, dodala bez dalších podrobností.

Hnutí Starostů a nezávislých hospodařilo loni se ztrátou zhruba 15 tisíc korun, kterou pokryje přebytkem z předchozích let. Příjmy STAN dosáhly 69,2 milionu korun, největším z výdajů byly náklady na kampaň do Poslanecké sněmovny 56,7 milionu korun, uvedlo hnutí.

