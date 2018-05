Zeman odhalil tajemství novičoku v Čechách: Malá výroba, pak zničení

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Otázka české stopy v kauza novičok má další pokračování. Prezident Miloš Zeman vystoupil v TV Barrandov s tvrzením, že jedovatá látka se v České republice vyráběla v malém množství, testovala a následně byla zničena. Odvolává se na zprávy Vojenského zpravodajství. Rusové už dali najevo, že jeho tvrzení považují za důkaz, že plyn vyrobili oni. Čeští politici za to Zemana kritizují.

"Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství a poté zničen. Víme kdy a víme kde to bylo... Je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo," prohlásil prezident. Zemanovi podle jeho slov nevadí, že se tak dělo, za pokrytecké považuje předstírat, jako by se nic takového nedělo. "Lžeme si do vlastní kapsy," uvedl.

Novičok byl jed, kterým byli v Británii otráveni bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera. Že mohl pocházet z Česka, tvrdí Rusko. Naopak Británie z útoku viní Moskvu.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) pozdě večer na twitteru napsala, že veřejné vyjádření prezidenta o novičoku vycházející ze zprávy armádní tajné služby nemůže komentovat, protože disponuje informacemi pouze v utajeném režimu. "Česká republika se zabývá výhradně ochranou proti těmto látkám a pokud se testují, hned poté jsou zničeny. Na území ČR nyní žádný novičok není," uvedla.

Tajemný plyn A230

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), vojenští odborníci či Ústav pro jadernou bezpečnost už dříve prohlásili, že novičok se v Česku nevyráběl. Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok, řekl Babiš koncem března, když Praha vyhostila tři členy ruského diplomatického personálu. Také Šlechtová a šéf české diplomacie Martin Stropnický (oba ANO) se proti tvrzení ruských diplomatů ostře ohradili.

Zeman v té souvislosti požádal tajné služby, aby po původu novičoku v Česku pátraly. Opoziční politici poté hlavu státu obviňovali ze šíření dezinformací a nadbíhání Rusku, někteří i z velezrady. Zpráva BIS, kterou prezident koncem dubna obdržel, podle něj není přísně tajná, tajná, ba ani důvěrná, proto z ní může citovat. Mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha přitom tehdy uvedl, že zpráva je v režimu utajení, a proto nemůže její obsah jakkoliv komentovat.

Ze zjištění tajné služby podle Zemana vyplývá, že v listopadu minulého roku byl ve Výzkumném vojenském ústavu v Brně testován nervově-paralytický jed označovaný jako A230. Česká armádní tajná služba tuto látku explicitně podle prezidenta označila za novičok, zatímco BIS, odborníci na jadernou bezpečnost či armádu tvrdí, že novičok, kterým byl otráven Skripal, je až jed s označením A234. Množství jedu vyrobeného v brněnském ústavu bylo poměrně malé, po testování byl zničen, dodal Zeman.

Rusové zaútočili na Brity

"(...) žvást vlády Theresy Mayové o tom, že novičok se jakoby vyráběl pouze v Rusku, vyvrátil prezident Česka, který potvrdil, že jeho země vyrobila tuto otravnou látku," uvedla Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová s odvoláním na Zemanův výrok

"Mlha se zvedá a četné lži vlády Theresy Mayové vyvstávají stále jasněji," uvedla podle ruských médií. Za první z těchto lží britské vlády označila tvrzení, že britští experti určili zemi, kde byla vyrobena látka použitá k otravě Skripalových. To podle Zacharovové popřeli sami experti, konkrétně vedoucí pracoviště Porton Down.

Za druhou lež označila tvrzení, že Rusko mělo k otrávení Skripalových motiv. Toto tvrzení odmítla, a to i výčtem případů, kdy Británie podle ruského názoru porušila normy mezinárodního práva, etiky a morálky ve jménu britských zájmů. A třetí lež kabinetu Mayové o tom, že novičok se vyráběl výlučně v Rusku, vyvrátil podle mluvčí prezident Zeman.

Brity Zeman nerozhodil, české politiky ano

Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v reakci připomněla, že při útoku na Skripala a jeho dceru bylo použito větší množství nervově paralytického jedu. Podle šéfa OPWC mohlo jít až o 50 až 100 gramů, přičemž pro laboratorní účely se vyrábí výrazně méně, informoval deník The New York Times. Jeden ze spoluautorů novičoku tvrdí, že zmíněné množství této látky by způsobilo smrt velkého počtu lidí, uvedla dnes agentura RIA Novosti.

"Aniž bych znal přesné množství, bylo mi řečeno, že mohlo jít o 50 až 100 gramů, což je více, než je potřeba pro výzkumné aktivity," řekl newyorskému deníku šéf OPCW Ahmet Üzümcü s odkazem na zkoumání místa útoku pracovníky organizace. Pro laboratorní výzkum se podle něho používá nejvýše desetina zmíněného rozpětí.

Zástupci českých pravicových stran obvinili Zemana, že pomáhá ruské propagandě. Jeho výroky neslouží zájmům České republiky ani bezpečnosti země, uvedl šéf ODS Petr Fiala. Místopředseda zahraničního výboru Sněmovny Jan Lipavský (Piráti) chce kvůli kauze pozvat zástupce zpravodajců, na základě jejichž zpráv prezident o novičoku v Česku hovořil, na jednání výboru. Zemana se zastal předseda SPD Tomio Okamura.

Podle předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka se Zeman chová jako aktivní agent Kremlu. Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že vyjádření Zemana umožní spřádat nejrůznější spiklenecké teorie. "V Kremlu musí být na našeho prezidenta opravdu hrdí," napsal. Podle Okamury bylo naopak špatné dřívější lhaní o tom, že podobné jedy vyrábějí a testují jenom Rusové. "Pokud prezident tuto lež zpochybnil, jednal v duchu svého prezidentského poslání," napsal Okamura. "Nelze přece na pravdu pohlížet tak, že pokud je nepříjemná Bruselu nebo rusofobům, tak ji popřu," uvedl.