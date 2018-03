Rusko popsalo odvetu vůči Britům, tvrdí, že jed mohl pocházet z Česka

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Moskva v sobotu oznámila vyhoštění 23 britských diplomatů, na odjezd mají týden. Úřady zároveň odvolaly souhlas s fungováním britského generálního konzulátu v Petrohradu, nařídily zastavit v Rusku činnost britské organizace pro rozvoj kulturních vztahů - Britské rady. Jde o sankce následující poté, co Londýn mimo jiné vyhostil 23 ruských diplomatů. Rusko také ohlásilo, že jed, který otrávil ruského exagenta a jeho dceru mohl pocházet z Česka.

Britský velvyslanec v Moskvě Laurie Bristow byl v sobotu předvolán na ruské ministerstvo zahraničí, kde byl o krocích informován. Obdržel nótu, podle níž svými kroky Moskva reaguje na postup Britů a na neopodstatněná obvinění vůči Rusku ze strany Londýna.

"Britská strana byla upozorněna, že Rusko si vyhrazuje právo přijmout další reciproční opatření v případě, že britská strana podnikne vůči Rusku další nepřátelské kroky," citovala agentura Interfax prohlášení ruského ministerstva zahraničí.

Podle zdroje Interfaxu poskytne Moskva pro uzavření generálního konzulátu v Petrohradu dostatek času. Termín, do kdy musí být uzavřen, stanoví ruské úřady na základě mezinárodního práva.

Londýn podle britského ministerstva zahraničí ruský postup očekával, napsala agentura Reuters. Další kroky projedná britská rada pro národní bezpečnost na začátku příštího týdne. Podle ministerstva je nyní prioritou Británie postarat se o své zaměstnance v Rusku.

Britská rada (British Council), která je britskou organizací pro rozvoj kulturních vztahů, vyjádřila hluboké zklamání nad ruským rozhodnutím. Organizace působí především v oblastech vzdělávání, umění, vědy a společnosti.

Britská premiérka Theresa Mayová vystoupila na jarním fóru své Konzervativní strany jen několik hodin po oznámení ruské odvety. Podle jejích slov Británie se svými spojenci zváží v následujících dnech další kroky a zdůraznila, že Británie má silnou podporu ze zahraničí.

"Nikdy nebudeme tolerovat ohrožení životů britských občanů a dalších lidí žijících na britském území ze strany ruské vlády. Můžeme si být jisti silnou podporu, kterou nám projevili naši přátelé a spojenci z celého světa," citovala sobotní slova Mayové agentura Reuters.

Britsko-ruská roztržka je důsledkem útoku na někdejšího agenta ruské vojenské rozvědky a pozdějšího spolupracovníka britské tajné služby Sergeje Skripala, jehož tento měsíc neznámý útočník v Anglii otrávil. Skripal i jeho dcera jsou v kritickém stavu v nemocnici a Londýn z akce obviňuje Moskvu, která to popírá.

Londýn ve středu v souvislosti s kauzou vypověděl 23 ruských diplomatů, které úřady identifikovaly jako nedeklarované pracovníky tajných služeb. Británie rovněž ruší plánované schůzky s Rusy na nejvyšší úrovni, mimo jiné se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Členové britské vlády ani královské rodiny také nepojedou na mistrovství světa ve fotbale, které se bude v Rusku konat v červnu a v červenci.

Velvyslanec Bristow v sobotu upozornil, že Londýn ruské diplomaty vyhostil až poté, co Moskva neposkytla vysvětlení, jak se sovětská toxická látka do Británie dostala. "Vždy budeme dělat, co je potřeba pro naši ochranu," řekl novinářům.

Jed mohl pocházet z Česka, tvrdí Rusové

Nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu Novičok je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko, řekla v sobotu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Nad USA jako možným původcem visí otazník, poznamenala.

Jmenované země podle mluvčí od konce 90. let provádějí "intenzívní výzkum látek z projektu Novičok". Podle dosavadních zpráv z ruských a západních zdrojů byla smrtící substance Novičok, kterou byl v Británii přiotráven bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera, vyvinuta a vyrobena v Sovětském svazu v 70. nebo 80. letech minulého století.

Prohlášení Zacharovové odporuje dosavadním informacím západních, ale i ruských expertů včetně těch, kteří byli přímo zapojeni do výzkumu a vývoje sovětských chemických zbraní. Podle muže označovaného za tvůrce látky Novičok Vila Mirzajanova probíhal její vývoj na území sovětského Uzbekistánu. Mirzajanov z Ruska v 90. letech emigroval a žije nyní v USA.

To, že by jed mohl pocházet z Česka odmítli i ministr zahraničí Martin Stropnický a současná ministryně obrany Karla Šlechtová.

Otravné látky se v Česku vyrábějí výhradně pro laboratorní účely, kvůli otestování jejich vlastností, řekl pak ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář. Pokud se vůbec nějaké připraví, tak v malém množství v řádu gramů. V souvislosti s nynějším děním kolem látky Novičok řekl, že není jasné, co se pod tímto názvem skrývá.

"Nikde oficiálně nebylo řečeno, co je to za látku. Není to v žádné odborné literatuře, že zrovna tato látka je Novičok," uvedl Šafář.

Slovenské ministerstvo zahraničí také odmítlo spojování Slovenska s chemickými zbraněmi a s jejich použitím a nařčení popudilo i Švédy. Podle švédské diplomacie je ruské obvinění nepřijatelné a nepodložené.

Britové varují emigranty

Britská policie údajně také začala kontaktovat ruské emigranty žijící v Británii kvůli jejich bezpečnosti. Reaguje tak na nedávné úmrtí Nikolaje Gluškova, bývalého přítele miliardáře a kritika Kremlu Borise Berezovského, které Britové nyní vyšetřují jako vraždu.

Gluškov byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Londýně nedlouho poté, co se někdo pokusil otrávit Skripala a jeho dceru

Bezpečnostní složky podle BBC přehodnotily názor, že ruští emigranti jsou v Británii vystaveni jen malému nebezpečí. Z toho důvodu se policie nyní s nimi snaží spojit a radí jim, aby byli opatrní.

Britská policie nicméně zatím tvrdí, že v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by smrt Gluškova, který byl zřejmě uškrcen, nějak souvisela s otravou Skripala a jeho dcery.