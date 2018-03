Hodně štěstí, zdraví s čínskou medicínou přeje prezident Zeman!

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Miloš Zeman a jeho čínští přátelé vás stoprocentně vyléčí. Když ne z nemocí, tak aspoň z iluzí.

Také politiky můžete mít rádi. Aspoň v těch vzácných chvílích, kdy netropí hlouposti, řídí se selským rozumem, ne stranickými nebo osobními zájmy, a prosazují rozumné věci. A pokud politik zasluhuje pochvalu, pak by mu neměla být odepřena.

Podle zásady "padni, komu padni" tentokrát pochvala padá na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, senátorku Alenu Dernerovou a senátora Vladimíra Plačka.

Členové horní komory zasluhují uznání, protože se zasadili o to, aby Senát přijal změnu zákona, která tradiční čínskou medicínu vyřazuje ze zdravotních oborů. (Dostala se tam loni zásluhou pročínské lobby).

Ministra se sluší pochválit, protože se postavil proti tomu, aby Centrum tradiční čínské medicíny, za kterým stojí čínská investiční společnost CEFC, nebylo spojeno s královéhradeckou fakultní nemocnicí a nestálo v jejím areálu.

Jmenovaní politici si uvědomili, že bychom neměli uznávat čínské léčitele za součást západního zdravotnictví a že je pitomost nahrazovat naše lékařství tradiční čínskou medicínou.

Vzácný záblesk racionality v časech, které přejí konspiračním a pavědeckých teoriím a ve kterých se lidé ve svých bublinách ujišťují třeba o tom, že Země je placatá.

Politika a medicína

Tradiční čínská medicína se svými bylinami, výtažky ze zvířat, masážemi a akupunkturou může ulevit při chronických bolestech, zejména tehdy, kdy jim pacient věří. (Popsáno v knize Jiřího Heřta Alternativní medicína a léčitelství – zde). Tyto postupy jsou v Česku k mání. Zkuste se přesvědčit v internetovém vyhledávači.

Potřebuje však čínské léčitelství zvláštní politickou podporu? Číňané si o ni už řekli a Miloš Zeman ji odkýval.

Prohlášení o strategickém partnerství s Čínou z března 2016, podepsané prezidenty Zemanem a Si Ťin-pchingem, obsahuje nenápadnou pasáž, ve které se zavazujeme podporovat čínskou medicínu (zde, část VIII.). Píše se v ní:

"Obě strany vyjádřily připravenost posilovat spolupráci mezi svými lékařskými institucemi, školami a farmaceutickými podniky, mezi zdravotními systémy ČR a ČLR. Obě strany budou nadále podporovat šíření, propagaci a používání tradiční čínské medicíny v České republice a střední a východní Evropě a podporovat výstavbu česko-čínských center tradiční čínské medicíny."

To znamená, že český stát by měl podporovat čínské léčitelství, součást čínské kultury, medicínský systém, který byl uměle vytvořen z nedostatku léčiv a lékařů za maoistické kulturní revoluce. Je to mix tradičních léčebných metod upravených tak, aby nebyly v rozporu s marxistickou věroukou.

Takže si vykasáme rukávy, postavíme čínská léčitelská centra a nakonec práci čínských léčitelů uhradíme ze zdravotního pojištění?

Pokud sněmovna ponechá v zákonu o nelékařských povoláních profese terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny, pak se toho nejspíš dočkáme.

Léčitelé na Hrad?

Klub skeptiků Sisyfos nedávno uděloval anticeny – Bludné balvany. V kategorii družstev ji za loňský rok získal tým lobbistů prosazujících tradiční čínskou medicínu do českého zdravotnictví. Skeptici, mezi jejichž přední členy patří astronom Jiří Grygar a lékař Jaromír Šrámek, tak ocenili jejich "mimořádně úspěšné přezírání vědecké medicíny".

Mezi lobbisty patří část politiků, zákonodárců i nepolitické instituce, jakou je Komora tradiční čínské medicíny nebo Československá SinoBiologická společnost.

Prohlášení k této ceně varuje před důsledky čínské expanze do českého zdravotnictví. Píše se v něm: "Pokud tradiční čínská medicína prolomí dveře do našeho zdravotnického systému, může odčerpávat prostředky na skutečně ověřenou léčbu a nakonec uškodí nejen naší touze po tom, abychom léčili racionálně a efektivně, ale hlavně ohrozí ve svém důsledku životy českých pacientů. Bude to také precedent pro legalizaci dalších typů alternativní medicíny."

Pádné argumenty pro to, aby poslanci schválili návrh senátorů a vrátili tradiční čínskou medicínu tam, kam patří – do léčitelství, mimo medicínské obory.

Apropó, jak to, že v konziliu lékařů Miloše Zemana dodnes nefiguruje žádný zástupce tradiční čínské medicíny? Neměli by prezidentovi rádci tohle opomenutí napravit a na Pražský hrad povolat čínské léčitele, než si toho povšimne čínský prezident, přítel Si Ťin-pching?