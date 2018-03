Kauza Novičok: Stropnický čelí kritice kvůli reakci na ruské nařčení

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Sněmovna se odmítla zabývat tvrzením ruské diplomacie, že jed použitý v Británii proti bývalému ruskému agentovi mohl pocházet z Česka. Požadovaly to ODS a TOP 09. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) sice projednání podpořil, většina zástupců ANO se ale spolu s SPD a KSČM postavila proti. Stropnický si kvůli nařčení na středu pozval ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. I tak však v úterý ve sněmovně čelil kritice.

"Na zítřejší dopoledne je na ministerstvo zahraničí předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany," uvedlo ministerstvo na twitteru.

Stropnický se později ve sněmovně ohradil proti tvrzení poslankyně ODS Jany Černochové, že na ruské nařčení reagoval nedostatečně a že se pokusil problém vysedět. Připomenul své sobotní odmítavé stanovisko k ruskému nařčení o původu jedu. Poznamenal, že jeho důvodem mohlo být ostré odsouzení útoku i solidarita s Británií, která z útoku viní Rusko.

Odmítl také výtky, že by si velvyslance předvolal pozdě. Podle Stropnického takovéto závody nemají smysl a jsou to "dětinské hry". "Nemáme se za co stydět," hájil postoj svého úřadu Stropnický. Uvedl také, že na pondělní radě ministrů zahraničí zemí EU prosazoval ostřejší stanovisko k ruským obviněním. Výsledná kompromisní verze prohlášení ministrů ale "není úplně bezpohlavní," dodal ministr.

Černochová i předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura se pozastavili nad tím, že se k ruskému nařčení prozatím nevyjádřil Hrad. ODS chtěla, aby se alespoň sněmovna proti ruským tvrzením postavila.

Ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera byli počátkem března v anglickém Salisbury otráveni bojovou látkou novičok, po útoku skončili v nemocnici. Nervově paralytická látka byla vyvinuta v někdejším Sovětském svazu. Britové viní z útoku Rusko, které to odmítá. Ruské ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že použitá látka mohla pocházet z Česka, Slovenska, Švédska nebo Británie.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v úterý řekl, že reakce České republiky a Švédska nic nemění na tom, že tyto státy mají možnost vyvíjet látky typu novičok.

"Ruské prohlášení, že možnost práce s takovými látkami mají kromě Británie také USA, Švédsko a Česká republika, není náhodné," uvedl Rjabkov. "Bouře jako reakce ale nijak nepopírá fakt, že právě tyto země jsou, pokud víme, schopny provádět výzkum a vyvíjet a syntetizovat takové věci," dodal.

Skupina senátorů v pondělí vyzvala vládu jako celek, aby se proti ruskému tvrzení ohradila. Poslanci TOP 09 vyzvali Stropnického, aby zvážil i vyhoštění ruských diplomatů.

Další svědectví

Ruský vědec Leonid Rink v úterý také prohlásil, že pracoval na oficiálním programu výroby nervové látky Novičok.

Rink ruské tiskové agentuře RIA Novosti řekl, že až do počátku 90. let pracoval na státem podporovaném programu produkce nervově paralytické látky Novičok. Působil prý 27 let ve státní laboratoři v nyní uzavřeném městě Šichany. Vývoj látky Novičok byl tématem jeho doktorské disertační práce. "Na Novičoku pracovala velká skupina specialistů v Šichanech a v Moskvě," uvedl.

Rjabkov minulý týden popřel, že by se substance vyráběla v bývalém SSSR nebo v Ruské federaci. Ruská diplomacie v úterý agentuře AFP sdělila, že na tomto stanovisku trvá.

Rink v rozhovoru s RIA Novosti ovšem zpochybnil podíl Moskvy na útoku. Kdyby byla Moskva do útoku na Skripala a jeho dceru zapletena, byli by podle něj oba dávno po smrti. "Jsou pořád naživu. To znamená, že buď se vůbec nejednalo o Novičok, nebo byla látka špatně namíchána či nedbale aplikována," uvedl v rozhovoru.

"Anebo ihned po aplikaci Angličané použili protijed, což by znamenalo, že přesně věděli, o jaký jed šlo," dodal.