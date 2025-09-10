Nové nařízení z EU: Budete muset kupovat ošklivé jídlo a drahé oblečení!
10. 9. 2025 – 10:58 | Magazín | Tamara Černá
Brusel přitvrzuje: méně odpadu, více odpovědnosti, ale nakonec to zaplatíte i vy.
Evropská unie se shodla na nových pravidlech, která mají výrazně omezit plýtvání potravinami i textilem. Zní to ušlechtile – konec tunám vyhozeného jídla a horám levných triček končících na skládkách. Ale co to bude znamenat v praxi? Spotřebitelé se musí připravit na změnu chování, kterou Brusel nenápadně přenáší právě na jejich talíře a šatníky.
Ošklivé, ale chutné
Supermarkety a restaurace budou muset výrazně omezit množství vyhozených potravin. To může vést k tomu, že na regálech uvidíme víc „ošklivých“ potravin – křivé mrkve, jablek s flíčky nebo rajčat, která by dříve skončila v popelnici. Myšlenka je jasná: pokud chceme méně odpadu, musíme přijmout, že jídlo nemusí být vždy instagramově dokonalé.
Pro některé zákazníky to může být vítaná změna – kvalita se přece neskrývá jen v estetice. Ale část spotřebitelů bude muset překonat předsudek, že jen hladké a symetrické ovoce stojí za to koupit.
Tričko už nebude za stovku
Ještě větší výzva čeká módní průmysl. Nová legislativa tlačí na výrobce, aby více recyklovali a používali udržitelnější materiály. Fast fashion – levná, rychlá a často nekvalitní móda – tak dostane tvrdý zásah. Výsledek? Vyšší náklady pro firmy, a tedy i vyšší ceny pro zákazníky. Tričko za 99 korun se stane spíš vzácnou výjimkou než pravidlem.
Zároveň to může vést k tomu, že lidé začnou kupovat méně, ale kvalitněji – a oblečení nosit déle. Evropská komise sází na to, že takový přístup pomůže planetě, i když se krátkodobě promítne do peněženek spotřebitelů.
Skrytý záměr: změna chování
I když EU argumentuje udržitelností, skutečným cílem je změnit spotřebitelské návyky. Nejde jen o firmy – ty se přizpůsobí, když budou muset. Jde hlavně o nás. Máme si zvyknout, že jídlo nemusí být krásné a oblečení nemusí být levné.
Pro jedny je to logický krok směrem k zodpovědnější společnosti. Pro jiné je to zbytečný zásah do svobody volby a další tlak na rozpočty domácností. Jisté je jedno: nová pravidla nám připomenou, že naše pohodlí a levné nákupy mají svou cenu – a že ta cena právě začíná růst.