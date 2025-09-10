Pentagon v panice: Záhadný objekt odolal útoku rakety! A je na videu...
10. 9. 2025 – 11:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Americký Kongres šokovalo video z Jemenu: střela Hellfire odpálená z dronu MQ-9 narazila do záhadného svítícího objektu, odrazila se – a UFO pokračovalo v letu. Incident otevřel otázky, zda se nad oceány nepohybuje technologie, kterou lidstvo zatím nezná.
Na slyšení ve Sněmovně reprezentantů Spojených států se odehrála scéna, kterou by mnozí čekali spíš ve sci-fi filmu než v politické realitě. Nově zveřejněné video ukázalo, jak americký dron MQ-9 Reaper odpálil obávanou střelu Hellfire na záhadný svítící objekt u pobřeží Jemenu. Výsledek? Raketa narazila do koule, odrazila se – a objekt letěl dál, jako by se nic nestalo.
„To je Hellfire, jak to napálil přímo do UFO – a ono se prostě odrazilo a pokračovalo,“ komentoval záběr známý investigativní novinář George Knapp. Podle něj existuje celá banka podobných videí, která Kongres doposud nesměl vidět.
Kongresman Eric Burlison, který video přinesl, odmítl prozradit, odkud ho má. Pentagon i ministerstvo obrany reagovaly na dotazy stroze: „Nemáme k tomu co poskytnout.“ Úřad pro řešení anomálií ve všech doménách (AARO) sice dlouhodobě zkoumá stovky hlášení o UAP, ale jen část z nich dokáže vysvětlit – a nikdy se podle oficiálních zpráv nepotvrdil mimozemský původ. Jenže po tomto videu se na „oficiální verze“ hledí o dost těžší.
„Nic takového v arzenálu USA není“
Zákonodárci chtěli slyšet jasnou odpověď: existuje technologie, která by dokázala přežít zásah střelou Hellfire? „Víte o něčem v americkém arzenálu, co by umělo takhle rozdělit raketu a pak pokračovat v letu?“ zeptala se poslankyně Anna Paulina Luna. Odpovědi svědků byly jednoznačné. Nuccetelli i Wiggins prohlásili, že podobná technologie ve Spojených státech neexistuje. A když se panelistů zeptali, zda je záběr vyděsil, všichni tři – Nuccetelli, Wiggins i veterán letectva Dylan Borland – odpověděli prosté „ano“.
Pak přišly na řadu jejich vlastní zkušenosti. Nuccetelli popsal incident z roku 2003 na základně Vandenberg v Kalifornii, kdy se k vojákům přiblížil záhadný červený objekt, zatímco v rádiu panoval chaos. „Řítí se to přímo na nás!“ křičel jeho kolega. O chvíli později objekt vystřelil pryč a zmizel. Wiggins zase připomněl slavné „Tic Tac“ – plavidlo, které se pohybovalo bez jakýchkoli známek klasického pohonu.
Veřejnost žádá odpovědi
Celý incident přitahuje obrovskou pozornost. Proč se o podobných videích mlčí? Proč se veřejnost dozvídá jen střípky? Podle Knappa je materiálů mnohem víc, jen se drží pod zámkem. Ať už zářící koule u Jemenu byla čímkoli, zůstává po ní víc otázek než odpovědí. Je možné, že se nad oceány pohybuje technologie, která předčí vše, co lidstvo dokáže vyrobit? A představuje to hrozbu pro vojenské lodě a civilní lodní dopravu? Zákonodárci tlačí na větší transparentnost, whistlebloweři varují před utajováním a veřejnost sleduje s rostoucím zájmem. Jedno je jisté: pokud je pravda to, co video ukazuje, svět se právě ocitl před největší záhadou posledních desetiletí.