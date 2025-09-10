Polsko je podle Tuska nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války
10. 9. 2025 – 10:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Polsko je nyní nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, ale v tuto chvíli není důvod tvrdit, že země je ve válečném stavu, uvedl dnes podle agentury Reuters v parlamentu polský premiér Donald Tusk.
Polské vedení je podle Tuska s ohledem na noční narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony odhodláno jednat jako "jedna pěst" a konzultuje se spojenci posílení protivzdušné obrany země.
V noci na dnešek Polsko podle Tuska sestřelilo asi čtyři drony a průniků do svého vzdušného prostoru zaznamenalo 19, přičemž velká část z těchto bezpilotních letounů přiletěla z Běloruska. Poslední z dronů byl podle premiéra sestřelen v 06:45 SELČ. Zničení tří dronů bylo podle Tuska potvrzeno a čtvrtý případ se nyní jeví jako pravděpodobný.
Do ochrany polského vzdušného prostoru se dnes podle zdroje z NATO vedle polských stíhaček F-16 zapojily i spojenecké letouny, včetně nizozemských F-35, italského radarového letadla včasné výstrahy AWACS a aliančního tankovacího letounu MRTT. Svými radary zachytil drony protivzdušný systém Patriot, původem z Německa. "Je to první případ, kdy byly nad územím státu NATO sestřeleny ruské drony, proto všichni spojenci berou situaci velmi vážně," prohlásil Tusk, podle něhož Polsko se spojenci mluví o posílení protivzdušné obrany.
Tusk také zdůraznil, že Varšava potřebuje větší podporu od spojenců a více, než pouhá vyjádření solidarity. Posílení polské protivzdušné obrany aktuálně Polsko podle Tuska konzultuje se spojenci a požádalo proto o aktivaci článku čtyři Severoatlantické smlouvy. Ten stanoví, že "smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany".
Spojenci v NATO podle Tuska signalizují, že situaci berou vážně. Velvyslanci aliančních zemí se dnes dopoledne schází v Bruselu na pravidelném jednání a podle mluvčího aliance se vývojem v Polsku budou zabývat.
Ruské drony či jejich zbytky byly dnes nalezeny na několika místech východního Polska. V obci Wyryki nedaleko hranic Běloruska i Ukrajiny trosky bezpilotního letouny po 6:00 zničily střechu rodinného domu a poškodily auto. Jeden z dronů se našel až v poli u obce Mniszków u Lodže, která se nachází přes 350 kilometrů cesty autem od ukrajinských hranic.
Polská armáda, která o průniku dronů informovala před 4:00 a o ukončení vojenských operací před 8:00, v noci vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli, a ráno, aby se v případě nálezu zbytků dronů k troskám nepřibližovali a nedotýkali se jich. Policie byla uvedena do stavu pohotovosti ve vojvodstvích Podlaském, Lublinském, Podkarpatském a Mazovském. Kvůli dronům, z nichž první se do Polska zřejmě dostaly už před půlnoci, byla v noci dočasně uzavřena letiště ve Varšavě, v Modlinu a v Řešově a také vzdušný prostor v okolí letiště v Lublinu.
Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová v reakci zdůraznila plnou solidaritu s Polskem a odsoudila "bezohledné a bezprecedentní" narušení polského a evropského vzdušného prostoru. Evropská reakce podle ní musí být jasná, je třeba většího tlaku na Rusko a více sankcí.
Průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru v době ruského útoku na západní Ukrajinu je podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona "prostě nepřijatelný". Zdůraznil, že v otázce bezpečnosti spojenců nelze dělat kompromisy. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila Polsku plnou solidaritu za "vážné a nepřijatelné" narušení vzdušného prostoru. Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová informovala o náznacích, že narušení polského vzdušného prostoru bylo úmyslné, nikoli náhodné.
O množství indicií, že Moskva vyslala bezpilotní prostředky na Polsko záměrně, na X dnes psal také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země v noci čelila útoku asi 415 dronů různých typů a více než 40 řízených střel a balistických raket. Průnik ruských dronů nad polské území, k němuž došlo krátce před plánovaným cvičením ruské a běloruské armády Západ-2025, je podle něj novou eskalací ze strany Ruska a nebezpečný precedens pro Evropu, na který musí přijít tvrdá reakce.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha je přesvědčen, že ruský prezident Vladimir Putin rozšiřuje svou válku, zkouší Západ a stává se agresivnějším. Kvůli incidentům aktuální situaci úzce konzultuje NATO s Polskem a generální tajemník Mark Rutte je v kontaktu s vedením země. Předseda Evropské rady António Costa sdělil, že události uplynulé noci jsou drsnou připomínkou toho, že bezpečí jednoho je bezpečím všech.
Český premiér Petr Fiala je přesvědčen, že se Rusko snaží poškodit obyvatele dalších evropských zemí a testuje obranyschopnost NATO. Putin podle něj systematicky zkouší, kam může zajít. Český ministr zahraničí Jan Lipavský narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony považuje za další důkaz toho, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje "nás všechny".
Slovensko považuje vniknutí dronů do polského vzdušného prostoru za vážnou eskalaci, řekl dnes novinářům ministr zahraničí Juraj Blanár, jehož vláda na evropské poměry s Moskvou udržuje poměrně úzké kontakty.