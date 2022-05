Nové Mexiko sužují rozsáhlé požáry, Biden tu vyhlásil stav katastrofy

Do oblasti na severovýchodě státu se tak dostanou dodatečné finance na boj a obnovu po nyní nejrozsáhlejším požáru na území USA, který zničil už přes 170 budov a donutil k evakuaci obyvatele asi 15.500 domácností.

"Pomůže nám to s opravami a pomůže to s výdaji a těžkostmi, kterým lidé nyní čelí. Jsme rádi, že to přišlo takhle rychle," řekla zástupkyně Nového Mexika v Kongresu Teresa Legerová Fernandezová, když Bidenovo rozhodnutí oznamovala.

Hasiči nyní využívají několik dní konečně příznivějšího počasí k tomu, aby před rychle se šířícími plameny ochránili městečko Las Vegas, jmenovce proslulého sídla hazardu ve státu Nevada. Z letadel a helikoptér shazují podél linie požáru zpomalovač hoření a na zemi odklízí padlé dřevo a křoviska, která by mohla sloužit jako palivo.

U města Las Vegas s asi 13.000 obyvateli hloubí buldozery již několik dní příkopy, které mají požár zastavit a hasiči zároveň řízeně pálí tamní podrost. O víkendu se totiž očekává návrat silného větru, který může šířit jiskry až kilometry daleko. V oblasti dlouhodobě panuje velké sucho a je tam tak velké riziko vzniku nových ohnisek.

An image of two natural disasters that are becoming more frequent and severe because of climate change — smoke from wildfires in New Mexico and dust from a storm in Colorado — was captured by satellite, illustrating the scope of the catastrophe. https://t.co/4OMTFiovfE pic.twitter.com/0x9fZfmU0B