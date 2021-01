Nová tabulka PES zřejmě od února, nakažených přibylo opět méně než před týdnem

Ve středu přibylo v Česku 8162 potvrzených případů koronaviru, téměř o 3000 méně než před týdnem. Podíl pozitivních testů proti úterý mírně klesl na téměř 30 procent. Laboratoře v zemi ve středu provedly zhruba 27 500 PCR testů, antigenních testů bylo 16 500. V obou případech je to nejméně tento týden. Sedmidenní průměr podílu pozitivních vzorků je 28,5 procenta, středeční výsledek byl tedy mírně nadprůměrný.

Počet hospitalizovaných klesl na 6378, z toho je 1069 v těžkém stavu. Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v České republice 917 359 nakažených, aktuálně jich je přibližně 120 000. Dosud v zemi zemřelo 14 973 nakažených.

Index protiepidemického rizika PES zůstává druhý den na 73 bodech. Více než týden se tak drží ve čtvrtém z pěti stupňů rizika. Proti středě se o setinu zvýšilo reprodukční číslo na 0,83.

Platnost nové tabulky opatření PES bude Blatný navrhovat od února

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) bude navrhovat, aby aktualizovaná opatření v protiepidemickém systému PES platila od 1. února. Na tiskové konferenci řekl, že v pátek novou tabulku předloží vládě. Už dříve avizoval, že v některých stupních rizika bude možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test. Rozhodne o tom pořadatel.

Podle dřívějších informací by s testem mohlo být také dovoleno ubytování v hotelu nebo návštěva restaurace. V současné době má ČR opatření odpovídající pátému stupni rizika. Zmírňování opatření nad rámec úterního otevření obchodů s dětským oblečením či obuví vláda neplánuje.

Kabátek v pondělí vysvětlí své přednostní očkování členům správní rady VZP

Zdravotníci v Česku ke čtvrtečním 07:00 aplikovali 154 989 dávek vakcíny proti covidu-19, přes 7200 lidí dostalo už druhou dávku, řekl dále Blatný. Očekává také, že ředitel VZP Zdeněk Kabátek vyvodí odpovědnost z informace o jeho přednostním očkování proti covidu-19, kterou přinesl server iRozhlas.cz. Kabátek ČTK napsal, že vše vysvětlí v pondělí členům správní rady VZP a počká, jak rada rozhodne.

Kvůli přednostnímu očkování už museli skončit například ředitel Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavel Březovský, který očkování lidí mimo zaměstnance a prioritní skupiny umožnil, nebo náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Kabátkovi je 50 let a devátý rok vede největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Správní rada pojišťovny mu v listopadu loňského roku prodloužila mandát na další čtyři roky. "Nechal jsem se očkovat, protože ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři... Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal," řekl Kabátek serveru.