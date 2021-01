Dostaneš flákanec! Strkanice, jakou sněmovna ještě nezažila

Ve fyzickou potyčku s dalšími poslanci vyústilo vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného při jednání Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu. Konflikt nastal poté, co předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) vypnul Volnému mikrofon. Rezignovat na poslanecký mandát Volný odmítá.

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) pak Volného vykázal do konce jednacího dne ze sálu. Uvedl, že bude následovat disciplinární řízení u mandátového a imunitního výboru.

zdroj: www.youtube.com

Volný a jeho kolega Marian Bojko odmítli ve sněmovně nosit roušku. Jejich možným porušením hygienických opatření se zabývá policie, po vyhodnocení věc předá do správního řízení.

Poté, co Hanzel vypnul Volnému mikrofon, přišel nezařazený poslanec mluvit přímo na místo předsedajícího. Hanzel se ho snažil odstrčit, pak mu přišli pomoci další sociálnědemokratičtí poslanci, mezi prvními Jan Chvojka a Ondřej Veselý. "Dostaneš flákanec!" křičel Volný. Po kratší strkanici místo v doprovodu opustil.

Konflikt začal, když se Volný chtěl ohradit proti Hanzalovým slovům na Bojkovu adresu, aby se kvůli nenošení roušky ve sněmovně styděl. Volný řekl, že Bojko se stydět nemusí, protože "není členem zkorumpované politické partaje". Hanzel následně Volnému pohrozil, že mu vypne mikrofon. Volný opáčil, že v takovém případě si mu půjde sednout na klín a vystoupení dokončí, což nakonec po vypnutí mikrofonu také učinil. Pak nastala fyzická potyčka. Jednaní sněmovny po něm bylo přerušeno.

Vondráček, když Volného vykázal ze sálu do konce jednacího dne, uvedl, že místopředsedu sněmovny Hanzela napadl. Jednací sál podle Vondráčka zažil něco, co ještě nikdy předtím. Vondráček kvůli nenošení roušky napomenul také Bojka. Pohrozil, že pokud v tom bude pokračovat, vykáže i jeho.

Volný a Bojko byli původně zvoleni za SPD. Předseda SPD a místopředseda sněmovny Tomio Okamura se od Volného jednání důrazně distancoval.

Poslanci odsoudili chování poslance Volného

Chování poslance Volného bylo totálně nevhodné a hloupé, nic takového nepatří na půdu sněmovny. Celé společnosti dokazuje, že není schopný normální a slušné diskuse, uvedl na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). Dlouholetý poslanec ODS Marek Benda ve sněmovně podobný incident nepamatuje. Český parlament se tím podle něj dostal na úroveň zemí, na kterou se dostat nechtěl. Ochranné službě za bleskový zásah poděkoval na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Volného jednání odsoudil i předseda ODS Petr Fiala. "Je mi smutno, že se něco takového v Poslanecké sněmovně mohlo stát. Všichni musíme respektovat pravidla i své politické soupeře, cokoli jiného oslabuje demokracii a ničí politickou kulturu," napsal na twitteru.

"Poslanec Volný je magor, jeho chování nemá co dělat v kulturní společnosti a už vůbec ne ve sněmovně! Člověk, který si nevystačí s použitím mozku a rétoriky, nepatří do demokratické diskuse!" uvedl na twitteru předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Za největší ubohost, kterou v politice zažila, považuje násilí na předsedajícím schůze předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Viděla jsem mnohokrát záběry z parlamentů, kde probíhala rvačka, ale nemyslela si, že to zažiji i jako česká poslankyně," napsala na sociální síti.

"Poslanec Volný se dopustil násilí na předsedajícím schůze. To nelze tolerovat, něco takového si nikdo nesmí dovolit. Měl by zasednout mandátový a imunitní výbor a uložit nejpřísnější možný trest," uvedl Miroslav Kalousek (TOP 09), který v úterý složil poslanecký mandát.

"Idiotské a hulvátské chování poslance Volného je ubohé. Napadení místopředsedy sněmovny je zcela nepřijatelné, s politickou kulturou to nemá nic společného! Budu požadovat projednání mandátovým a imunitním výborem. Tohle s demokracií nemá nic společného," poznamenal na twitteru lidovecký poslanec Marek Výborný. Místopředseda STAN Petr Gazdík chce jako člen výboru prosazovat nejvyšší možnou pokutu.

"Odsuzuji ubohé jednání poslance Volného při jednání sněmovny. Nesouhlas s postupem předsedajícího lze vyjádřit různými způsoby, ale projevy agresivity jsou (minimálně) ve sněmovně nepřijatelné," uvedl místopředseda Pirátů Radek Holomčík.

"Už vůbec to, že (Volný) vstoupil do prostoru předsedajícího a začal mačkat knoflíky a fyzickou silou se domáhal jednání, je nepřístojné jednání ve smyslu jednacího řádu, už to si zaslouží disciplinární řízení," řekl Radek Vondráček. Je podle něj otázkou, zda fyzickým napadením poslance, který přišel předsedajícímu pomoct, se nedopustil skutkové podstaty trestného činu a zda se tím nebude zabývat i policie.

Volný na poslanecký mandát nerezignuje

Nezařazený poslanec Lubomír Volný nerezignuje po potyčce na svůj mandát. Novinářům řekl, že se cítí ještě víc povolán k zastupování názoru lidí, kteří nesouhlasí se současnou situací. Uvedl také, že fyzicky napaden byl on. Podle sociálnědemokratického poslance Ondřeje Veselého, který přišel na pomoc předsedajícímu Tomáši Hanzelovi (ČSSD), se Volný napadením předsedajícího dopustil trestného činu a neměl by nadále mandát vykonávat.

"Já jsem dostal za pár minut spoustu povzbudivých zpráv, SMS, na internetu i na twitteru od lidí, kteří mě podporují a žádají mě, abych v boji pokračoval, takže já určitě pokračovat budu," řekl novinářům Volný.