Můžete letět na Měsíc, NASA spouští unikátní akci
11. 9. 2025 – 10:32 | Zpravodajství | Alex Vávra
NASA se chystá napsat novou kapitolu vesmírného průzkumu – v roce 2026 odstartuje mise Artemis II a poprvé po více než půl století zavede astronauty zpět k Měsíci. A tentokrát se může symbolicky přidat každý: stačí poslat své jméno, které poletí spolu s nimi.
NASA otevírá dveře široké veřejnosti a nabízí šanci stát se součástí nové kapitoly lidského dobývání vesmíru. Už v roce 2026 odstartuje mise Artemis II, která po více než půl století pošle astronauty zpět k Měsíci. Tentokrát ale nepůjde jen o špičkový tým vyvolených – zapojit se může každý z nás. Stačí přihlásit své jméno do projektu „Pošli své jméno s Artemis II“ a ono pak poletí na palubě kosmické lodi Orion kolem Měsíce. A to všechno úplně zdarma!
Artemis II: velký krok zpět k Měsíci
Artemis II bude první pilotovanou misí v rámci celého programu Artemis. Start je naplánován nejpozději na duben 2026 z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Čtyři astronauti – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch z NASA a Jeremy Hansen z Kanadské vesmírné agentury – se vydají na desetidenní cestu dlouhou 370 000 kilometrů. Trajektorie povede až za odvrácenou stranu Měsíce a v nejvzdálenějším bodě se posádka dostane neuvěřitelných 7 400 kilometrů nad měsíční povrch. Poté je čeká dramatický návrat atmosférou a přistání v Pacifiku.
Mise prověří novou raketu Space Launch System a kosmickou loď Orion. Astronauti otestují životní podpůrné systémy, zátěž lidského organismu při kosmickém záření a komunikační technologie, které budou zásadní pro budoucí dlouhodobé mise. Jak vysvětlila Lori Glaze z vedení NASA: „Artemis II je klíčový testovací let v našem úsilí vrátit lidi na povrch Měsíce a připravit cestu pro budoucí lety na Mars. Zároveň jde o šanci inspirovat lidi po celém světě a dát jim možnost být součástí průzkumu vesmíru.“
Jak poslat své jméno do vesmíru
NASA umožňuje veřejnosti zúčastnit se symbolicky – každý může své jméno zaregistrovat na oficiálním webu. Stačí zadat jméno, příjmení a vytvořit si jednoduchý PIN. Všechna jména budou uložena na SD kartě, která poletí uvnitř Orionu. Na památku pak každý účastník dostane virtuální palubní lístek se svým jménem – sběratelský kousek, který potvrzuje, že vaše jméno zamířilo až k Měsíci.
Není to poprvé
Podobný projekt NASA spustila už v minulosti. V roce 2018 například nabídla veřejnosti možnost poslat svá jména na palubě sondy InSight, která mířila k Marsu. Tehdy se přihlásilo přes dva miliony lidí, jejichž jména byla zapsána na mikročipy a vyslána až na povrch Rudé planety. Ještě větší zájem zaznamenala mise Perseverance v roce 2020 – na Mars letělo více než deset milionů jmen. Tradice symbolického zapojení lidí do velkých vesmírných projektů tak pokračuje. Artemis II navazuje na tuto myšlenku, ale tentokrát v mnohem velkolepějším měřítku: jde totiž o první pilotovaný let nové éry, který otevírá cestu zpět k Měsíci a jednou i dál, k Marsu.
Program Artemis představuje začátek nové éry. Po padesáti letech se lidé vracejí k Měsíci a otevírají cestu k dalším, ještě odvážnějším cílům. Artemis II je jen první krok – následovat budou mise, které dopraví astronauty přímo na měsíční povrch a připraví půdu pro to největší dobrodružství: první lidskou výpravu na Mars. A vaše jméno může letět s nimi.