Tragédie v Letňanech: ultralight spadl do lesa, muž a žena na místě zemřeli
8. 9. 2025 – 16:00 | Zpravodajství | Žanet Ka
V pražských Letňanech došlo v neděli po poledni k tragické havárii. Malé soukromé letadlo- ultralight- se krátce po startu z místního letiště zřítilo do nedalekého lesoparku. Dvoučlenná posádka, muž narozený v roce 1979 a žena roku 1953, pád nepřežili.
Závada krátce po startu
Podle prvotních informací policie zjistil pilot závadu na stroji hned po vzletu a snažil se vrátit zpět na letiště. Pokus však nevyšel, letoun ztratil výšku a dopadl mezi stromy. „zemřeli dva lidé, muž a žena,“ potvrdil mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Případ nyní vyšetřují kriminalisté ve spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Úřadem pro civilní letectví.
Záchranáři a hasiči na místě
Na místo okamžitě vyrazily posádky pražské záchranky včetně letecké služby, lékaře i inspektora. „Dvěma osobám jsme již nedokázali pomoci, byly bez známek života. Lékař konstatoval smrt. Na místo vysíláme našeho krizového interventa,“ sdělila mluvčí záchranné služby Jana Poštová.
Hasiči vytyčili pásmo kolem trosek kvůli nebezpečí nevystřelené patrony záložního padáku. Pyrotechnik ji následně bezpečně deaktivoval a většina lesoparku se mohla znovu otevřít veřejnosti. Bezprostřední okolí havárie však zůstalo uzavřené, večer začali hasiči trosky postupně rozebírat a odstraňovat.
Letňanské letiště
V Letňanech funguje veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště se dvěma travnatými drahami. Místo je známé nejen leteckým provozem, ale i pořádáním velkých koncertů a akcí. V neděli se však z místa stala smutná scéna tragédie, jejíž příčiny budou ještě dlouho předmětem vyšetřování.