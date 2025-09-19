Nová posila v Ulici! Fanoušci jásají, do seriálu přichází milovaná herečka
19. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Populární seriál posílí sympatická čerstvá krev.
Silná sestava ještě posiluje! Populární seriál Ulice, který nedávno oslavil impozantních dvacet let existence, obohatí v jedenadvacáté řadě nová postava.
Přivítejte Helenu, kterou ztvární oblíbená herečka Alžbeta Malá!
Tvůrci seriálu slibují, že nepůjde o žádnou bokovku, která by se v seriálu měla jenom mihnout a nezpůsobit žádný větší rozruch. Helenina role má být naopak poměrně výrazná a její příběh by měl ovlivnit hned několik klíčových postav.
První dojem na placu? Výhradně pozitivní: "Líbí se mi tady moc. Procházím se tu v kulisách a je zajímavé vidět to takhle naživo, když to člověk zná jenom z televize. Přijde mi to tu jako krásné a příjemné prostředí," pochválila ve spotu pro TV Nova.
Z toho můžeme mimochodem usuzovat, že se na rozdíl od další posily v seriálu, Sandry Novákové, na Ulici alespoň dívala a tuší proto, kdo jsou ostatní postavy. A to se každopádně počítá.
Herečka má za sebou celou řadu úspěšných rolí, ale ve velkém seriálu zatím nic: "Je to pro mě první takhle dlouhodobý projekt, takže jsem rozhodně zvědavá. Je to pro mě nové a strašně si toho vážím," rozplývala se.
Jak přesně Helena zamíchá kartami, samozřejmě nikdo zatím prozradit nechtěl. Proč také kazit překvapení: „Už nyní mohu prozradit, že tato nová postava je plná protikladů a že to díky ní v seriálu ožije. Je nejen vtipná a pohotová, ale také pěkně ostrá i empatická bytost,“ naznačil kreativní producent seriálu Mario Kubaš.
Ulice je na české scéně zvučné jméno a nabídka se proto zpravidla neodmítá. Alžběta o tom prý ani neuvažovala: „Rozmýšlela jsem se jen chvilku, ale nijak zásadně. Poměrně rychle jsem věděla, že do toho půjdu,“ usmívá se.
