Obří úspora v elektro: Senioři kupují lednice i pračky za polovinu ceny – jen vědět, kdy vyrazit
19. 9. 2025 – 8:38 | Zprávy | Anna Pecena
Důchodci nejsou odkázáni jen na důchodové haléře. Čeští prodejci elektroniky začali pořádat speciální „seniorské dny“, při kterých ceny spotřebičů padají k zemi. Připočtěte k tomu mimosezónní výprodeje a máte recept na úsporu i několika tisíc korun za jeden nákup. Prozradíme, jak na to.
Kdy se vyplatí vyrazit na nákup
Velká tajná zbraň elektroprodejen se jmenuje mimosezónní výprodeje. Například na jaře se doprodávají starší modely lednic, v létě mizí z regálů televize a na podzim bývají levnější vysavače a drobné kuchyňské spotřebiče. Obchody potřebují uvolnit místo pro nové kolekce, a tak jdou s cenou dolů klidně o 30 až 50 procent.
Někdy se navíc objevují i speciální akce cílené na seniory, většinou jednorázové a časově omezené. Nejde o plošnou praxi každý měsíc, ale kdo sleduje letáky Datartu, Planea nebo Okay, může narazit na příjemný bonus v podobě dodatečné slevy či dopravy zdarma. Rozdíl na cenovce pak může znamenat stovky až tisíce korun v kapse.
Triky, o kterých se moc nemluví
Málokdo ví, že důchodci mohou kombinovat několik akcí najednou. Pokud máte věrnostní kartu daného řetězce, dostanete dodatečnou slevu i body, které lze později proměnit v kupony. V některých případech jde využít také Senior Pas, který u vybraných partnerů přidává bonusy i v segmentech elektro.
Další finta spočívá v nákupu online s osobním vyzvednutím. Internetové ceny jsou často nižší než ty v kamenných prodejnách, ale pokud si zboží vyzvednete osobně a předložíte senior kartu nebo doklad o věku, slevu vám přiznají i tak. Tím se dá ušetřit další pětistovka.
Pozor na doplňkové služby
Elektroprodejny často lákají na levný spotřebič, ale následně se snaží doúčtovat drahé prodloužené záruky, instalace nebo dopravu. Tyto služby mohou původní slevu rychle vymazat. Vyplatí se proto porovnat, zda není levnější zajistit si převoz svépomocí nebo využít akce na dopravu zdarma, kterou e-shopy čas od času nabízejí.
Důchodci by měli také vědět, že základní dvouletá záruka je vždy v ceně. Připlácet si hned při koupi za „nadstandardní jistotu“ proto není vždy rozumné.
Vyplatí se čekat na Black Friday?
Slavný „černý pátek“ v listopadu se stal magnetem i pro seniory, kteří hledají výhodný nákup spotřebičů. Jenže realita je jiná: část obchodníků slevy jen předstírá, když krátce před akcí zboží zdraží, aby pak sleva vypadala dramaticky. Skutečně výhodné bývají spíše lednové výprodeje, kdy prodejci potřebují rychle vyčistit sklady.
Kdo má trpělivost a sleduje ceny průběžně, může trefit okamžik, kdy pračka nebo sporák vyjde o tisíce levněji než při „hype“ akcích v listopadu.
Jak se nenechat napálit
Je důležité hlídat si, aby sleva nebyla jen marketingový trik. Některé obchody uměle navyšují původní cenu, aby pak sleva vypadala větší. Doporučuje se porovnat nabídky přes cenové srovnávače a sledovat skutečný vývoj ceny. Pokud vidíte, že lednice v jiném e-shopu je levnější i bez „senior dne“, nenechte se zmást.
Zkušenější senioři navíc doporučují kupovat spotřebiče v páru – například pračku a sušičku – protože obchodníci jsou ochotní dát výraznou množstevní slevu.
Závěr: Nakupování spotřebičů už dávno není jen o tom, přijít do obchodu a zaplatit plnou cenu. Důchodci mají dnes díky mimosezónním výprodejům a občasným speciálním akcím šanci pořídit domácí techniku o desítky procent levněji. A kdo sleduje termíny a nebojí se zeptat u pokladny, ten na důchodu rozhodně netratí.