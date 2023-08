Nová 40procentní daň z mimořádných zisků bank má Italům zmírnit růst životních nákladů

Itálie zavádí čtyřicetiprocentní daň z letošních mimořádných zisků bank. Vybrané peníze chce podle místopředsedy vlády a ministra infrastruktury Mattea Salviniho použít na pomoc držitelům hypoték a na snížení daní. Opatření, které podle agentury Bloomberg překvapilo trhy, schválila italská vláda v pondělí pozdě večer na posledním zasedání před letní přestávkou. V reakci na zprávu oslabují akcie italských i dalších evropských bank.

Daň z bankovních mimořádných zisků vláda začlenila do rozsáhlého balíku opatření, která sahají od licencí na taxi až po zahraniční investice. Podle agentury ANSA by daň mohla přinést do státní kasy přes dvě miliardy eur (48,5 miliardy Kč). Vláda podle zdrojů agentury Reuters předpokládá, že na dani vybere necelé tři miliardy eur, odhady některých analytiků jsou ale vyšší.

„Stačí se podívat na zisky bank v prvním pololetí roku 2023, které jsou také výsledkem zvýšení sazeb Evropské centrální banky, abychom si uvědomili, že nemluvíme o pár milionech, ale mluvíme o miliardách,“ řekl Salvini na tiskové konferenci v Římě, na níž se objevil bez premiérky Giorgie Meloniové. Vůdce krajně pravicové Ligy je považován za nejhlasitějšího člena vládnoucí koalice, když jde o populistické otázky, píše Bloomberg.

„Jestliže (je pravda, že) se náklady na peněžní zátěž pro domácnosti a podniky zvýšily a zdvojnásobily, nezdvojnásobilo se stejně to, co dostávají majitelé běžných účtů,“ řekl Salvini a dodal, že existuje velký rozdíl mezi sazbami uplatňovanými na půjčky a sazbami, které banky poskytují střadatelům.

Zisky italských bank v prvním pololetí prudce vzrostly, protože stoupající úrokové sazby zvýšily příjmy z půjček. Banky Sanpaolo SpA a UniCredit SpA minulý měsíc zvýšily v reakci na rychlé zpřísňování měnové politiky Evropské centrální banky (ECB) celoroční výhledy už druhé čtvrtletí po sobě. Analytici ze společnosti Bank of America odhadují, že by daň italské banky mohla přijít na dvě až devět procent jejich příjmů.

Podle analytika společnosti XTB Tomáše Cverny dává zavedení daně z mimořádných zisků bank v Itálii větší smysl než zavedení této daně u nás. „Důvodem je, že růst úrokových sazeb v eurozóně dává prostor bankám ke zvyšování čistých úrokových výnosů. V ČR je totiž daň z mimořádných zisků platná až v době, kdy Česká národní banka sazby nezvyšuje,“ napsal ČTK analytik.

Italský bankovní index dopoledne ztrácel přes sedm procent. Akcie rakouské banky Erste na pražské burze odepisují před polednem 1,5 procenta.

O tom, že se italská vláda chystá více zdanit banky, aby financovala opatření na pomoc rodinám, které se potýkají s nárůstem životních nákladů, informovala už v dubnu agentura Reuters. Ministr hospodářství v červnu takové plány popřel. Italská vláda, včetně premiérky Meloniové, opakovaně kritizovala ECB za opakované zvyšování úrokových sazeb.