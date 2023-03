Italská vláda hodlá zakročit proti náhradnímu mateřství

Italská vláda se chystá zasáhnout proti náhradnímu mateřství, které by podle navrhovaného zákona mělo být v budoucnu nelegální i v případě, že italskému páru odnosí dítě matka v zahraničí. Kritikové tvrdí, že nová pravidla jsou namířená zejména proti homosexuálním párům.

Vláda premiérky Giorgii Meloniové chce prosadit, aby náhradní mateřství bylo považováno za zločin i v případě, že se dítě narodí v zahraniční zemi, kde je tento postup legální. „Chceme zastavit obchod s dětmi, které přicházejí na svět pomocí surogátního mateřství,“ tvrdí místopředseda Senátu Maurizio Gasparri. „Děti se rodí, když existuje matka a otec. Náhradní mateřství je odporné a mělo by být označeno za mezinárodní zločin,“ řekl šéf koaliční strany Liga a ministr dopravy Matteo Salvini.

Opozice a aktivisté za práva komunity LGBT+ tvrdí, že přísnější zákon odporuje mezinárodnímu právu a že je namířený hlavně proti homosexuálním párům. „Kriminalizovat praxi, která je legální a regulovaná přísnými zákony v zemích, které nelze označit za zaostalé státy, bude problematické z hlediska mezinárodního práva,“ uvedla Alessia Crociniová, šéfka organizace Famiglie Arcobaleno (Duhové rodiny), která reprezentuje stejnopohlavní rodičovské páry.

Náhradní mateřství je v Itálii nezákonné a hrozí za něj trest od tří měsíců do dvou let vězení a pokuty od 600 000 do jednoho milionu eur (14 až 24 milionů korun).

Premiérka Meloniová o sobě tvrdí, že odmítá „genderovou ideologii“ a „LGBT lobby“. Její vláda aktuálně řeší i spory s některými radnicemi ohledně zápisů do matriky dětí, které mají rodiče stejného pohlaví. Vláda trvá na tom, že takový zápis není podle platných zákonů možný.