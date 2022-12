ECB kvůli zmírnění inflace zvýšila základní úrokovou sazbu o půl bodu na 2,50 procenta

Zpřísňováním měnové politiky se ECB snaží dostat pod kontrolu inflaci. Ve svém dnešním oznámení také uvedla, že úroky ještě bude zvyšovat, a nastínila plány na snížení své rozvahy, s čímž počítá od března.

ECB zahájila zvyšování úroků v červenci. Základní sazbu tehdy zvýšila na 0,50 procenta z rekordního minima nula procent, na kterém ji držela od roku 2016. V září a říjnu pak ECB základní úrok zvýšila o 0,75 procentního bodu. Nyní tempo zvyšování zpomalila, protože se domnívá, že inflace je blízko vrcholu. Navíc v eurozóně hrozí ekonomická recese.

Od července tak ECB zvýšila základní úrokovou sazbu už o 2,5 procentního bodu, což je zatím její nejrychlejší tempo zpřísňování měnové politiky. Cílem je snížit inflaci, kterou letos prudký růst cen potravin, energií a služeb v eurozóně zvýšil nad deset procent.

Centrální banka dodala, že na základě podstatné revize výhledu inflace směrem nahoru očekává další zvyšování úroků. Podle jejího zpřesněného odhadu se inflace do roku 2025 na dvouprocentní cíl banky nesníží.

After raising interest rates by 0.5 percentage points today, President Christine Lagarde says the ECB will keep increasing rates at a steady pace to ensure inflation returns to its 2% target.



