Noční drama v dětském pokoji: co znamenají slzy, strachy a nekonečné výmluvy
17. 9. 2025 – 17:15 | Magazín | Žanet Ka
Proč děti odkládají spánek na poslední chvíli? Jednou se bojí příšer, jindy odmítají ztratit kontrolu nad tím, co se děje, když zavřou oči. Spánek je pro ně mnohem víc než jen odpočinek, je to malá zkouška důvěry a samostatnosti.
Večerní drama kolem usínání zná snad každý rodič. Sotva přijde čas pohádky a zhasnutí lampičky, dítě se vzepře: „Nechci! Ještě ne! Nechci spát!“ Na první pohled to vypadá jako truc nebo vzdor, ale za tímto chováním se často skrývá něco mnohem hlubšího- vývojové etapy, psychologické procesy a přirozené dětské obavy. Spánek není jen biologická potřeba. Pro malé dítě je to také symbol oddělení, ztráty kontroly a někdy i strachu ze samoty.
Fáze 1: Od narození do 1 roku- spánek jako první jazyk
U nejmenších dětí je porucha spánku jedním z mála způsobů, jak sdělit, že „něco není v pořádku“. Miminko neumí říct, že ho bolí bříško, že je hladové nebo že potřebuje blízkost. Pláč, noční buzení, odmítání usnout- to všechno jsou jeho signály.
Matka se během prvních měsíců stává „detektorem“ těchto signálů. Ladí se na rytmus dítěte, učí se rozpoznávat drobné nuance: jiný pláč pro hlad, jiný pro bolest. Psychologie to nazývá raná vazba, kde se buduje citová jistota mezi rodičem a dítětem. Když rodič reaguje s citem a klidem, dítě si postupně vytváří základní důvěru ve svět.
Co pomáhá
- Především bezpečné a klidné prostředí pro oba- matku i dítě. Pokud je rodič v napětí, dítě to vycítí a reaguje stejným neklidem.
- Rituály už v tomto věku: ztišené světlo, monotónní zpěv, jemný dotek. Tělo dítěte si tyto signály spojí s bezpečím a spánkem.
Fáze 2: Od 2 do 3 let- mezi realitou a fantazií
Dítě začíná objevovat sebe samo, své tělo, pravidla a zákazy. Poprvé se střetává s hranicemi: „Tohle se nesmí.“ Tresty nebo hrozby, byť mírné, se mohou v noci vracet v podobě úzkosti.
Ve spánku se hranice mezi skutečností a fantazií rozpouští. To, co dospělý chápe jako pouhý stín v pokoji, je pro dítě reálné monstrum. Noc je chvílí, kdy se potlačené obavy derou ven v podobě křiku, pláče či nočních běsů. Psychologie mluví o fázi, kdy dítě ještě nedokáže oddělit vnitřní obrazy od reality.
Co pomáhá
- Nezlehčovat ani nepopírat dětský strach. Když řekneme „To je hloupost, žádné strašidlo není“, dítěti vlastně sdělujeme: „Tvoje emoce nejsou důležité.“
- Naopak- vstoupit do hry. Otevřít okno a „vyhnat bubáka“, posvítit baterkou pod postel, posadit plyšáka k hlídání. Dítě zažívá pocit, že jeho strach berete vážně a že spolu s vámi nad ním může získat kontrolu.
Fáze 3: Od 3 do 5 let- sny, strachy a první vědomé oddělení
Strachy a noční můry
Po třetím roce přichází období socializace. Dítě začíná chodit do školky, učí se spát samo. A spolu s tím se vynořují nové sny: ztratit se, být opuštěn, být „špatný“. Baba Jaga, čerti nebo příšery jsou jen projekcí těchto obav. Tyto obavy odborníci označují jako normální vývojové strachy, které jsou součástí zrání dětské psychiky.
Co pomáhá
- Dát dítěti prostor strach vyslovit. Slova uvolňují napětí. Když dítě popíše, co ho vyděsilo, strach se zhmotní a ztrácí část své moci.
- Vytvářet hranici mezi snem a realitou: „Byl to jen sen, tvá fantazie. Teď jsme spolu, v bezpečí.“
- Nikdy dítě neshazovat ani nestrašit. Vyděšené dítě se nesmí naučit: „Když se bojím, zůstávám sám.“
„Nechci spát, ještě chci být s vámi!“
Ve stejném období přichází další zásadní moment: dítě si začíná všímat, že rodiče mají i svůj vlastní svět- manželský pár, vztah, do kterého ono nepatří. Najednou se ocitá „za dveřmi“. A právě večer, když ho rodiče posílají spát, cítí tuto ztrátu nejsilněji.
Proto přichází nekonečné požadavky: pít, jít na toaletu, ještě pohádku… Ve skutečnosti to není truc, ale bolestný proces uvědomění si oddělení. Dítě si postupně musí osvojit fakt, že není středem vesmíru, že rodiče mají také svůj život.
Co pomáhá
- Přijmout smutek dítěte, nepopírat ho. Ano, je to těžké, ale zároveň je to důležitý krok k vyzrávání.
- Ujistit, že láska rodičů nikam nemizí: „I když teď spíš, pořád tě milujeme.“
- Vytvořit večerní rituály- teplá koupel, pohádka, masáž. Opakované kroky dávají dítěti jistotu: „Vím, co bude dál, svět je předvídatelný.“
- Můžete mu ukázat i perspektivu budoucnosti: „Jednou budeš mít taky partnera, ale my budeme pořád tvoji rodiče.“
Kdy vyhledat pomoc
Noční strachy jsou do určité míry normální. Pokud ale dítě i po šestém roce pravidelně prožívá noční děsy, pláče déle než deset minut a rodiče ho nedokážou utišit, je to důvod ke konzultaci s dětským psychologem nebo neurologem.
Spánek není jen tělesný odpočinek. Je to i psychologický proces učení se důvěřovat světu, vyrovnávat se s vlastní fantazií a postupně přijímat, že blízkost má své hranice. Každé dítě se učí krok za krokem a každá noc, i ta probdělá, může být příležitostí k tomu, aby cítilo: „Nejsem na to samo. Jsem v bezpečí a jsem milováno.“