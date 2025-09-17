Aktivisté promítali na hrad Windsor fotografie Trumpa s Epsteinem
17. 9. 2025 | Jasmína Krásná
Aktivisté promítali v úterý na britský královský hrad Windsor fotografie amerického prezidenta Donalda Trumpa s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Nepovolená akce se konala vpředvečer Trumpovy státní návštěvy v Británii. Policie v úterý večer incident potvrdila a uvedla, že zadržela čtyři osoby, které jsou ve vazbě.
"Jakoukoli neoprávněnou aktivitu v okolí Windsorského hradu bereme velmi vážně," uvedla šéfka místní policie Felicity Parkerová. Policisté rychle zareagovali a projekci zastavili, napsala agentura DPA.
Trump s manželkou Melanií přiletěli do Británie v úterý večer. Z letiště Stansted je přepravil vrtulník do centra Londýna, aby mohli přespat v rezidenci amerického velvyslance v Británii.
Nyní zesnulý americký multimilionář Jeffrey Epstein, který se pohyboval ve vyšší společnosti, organizoval zneužívání desítek mladých žen a dívek. Trumpa, který se v minulosti s Epsteinem přátelil, Epsteinova aféra pronásleduje už několik týdnů. Epsteinův skandál přitom opakovaně vyvolal rozruch i ve Spojeném království. Bratr krále Karla III., princ Andrew, byl kdysi také Epsteinovým přítelem.
Americký prezident dnes začíná oficiální část programu své státní návštěvy. Přijme ho král Karel, setká se i s dalšími členy královské rodiny a zúčastní se mimo jiní státní večeře na hradě Windsor. Očekávají se další protesty proti Trumpovi v Londýně i ve Windsoru.