Nobelovku za mír získal Světový potravinový program za boj proti hladomoru

Výbor udělil WFP ocenění za jeho "úsilí v boji proti hladu, za to, že přispěl ke zlepšení podmínek pro mír v oblastech konfliktu, a za to, že stojí v čele úsilí zabránit využití hladu jako zbraně ve válkách a konfliktech".

WFP byl založen v roce 1963. Jako největší světová humanitární organizace pomohl loni téměř 100 milionům lidí v 88 zemích, kteří byli obětí akutního nedostatku jídla či hladomoru. Podle WFP trpí nedostatkem potravin každý devátý člověk na světě.

Hladovění je podle norského Nobelova výboru také častou zbraní ve válečných konfliktech. "Nikdy nevymýtíme hladomor, dokud také neskoncujeme s válkami a ozbrojenými konflikty," uvedl výbor. Doufá rovněž, že se udělením ceny obrátí pozornost světa na miliony lidí, kterým hrozí hlad nebo už jím trpí.

"Potřeba mezinárodní solidarity a mnohostranné spolupráce nikdy nebyla důležitější," řekla při vyhlášení předsedkyně výboru Berit Reissová-Andersenová s tím, že pandemie koronaviru zhoršila situaci milionů lidí, kteří čelí hladu.

"Na práci Světového potravinového programu je krásné, že nejen poskytuje potraviny lidem dnes a zítra, ale také je učí, aby se v budoucnu uměli o sebe postarat sami," reagoval mluvčí WFP Tomson Phiri.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E