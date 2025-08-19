Než kývnete na novou práci, zkontrolujte šéfa! Tohle jsou 3 klíčové signály
19. 8. 2025 – 11:30 | Magazín | Žanet Ka
Správný šéf není jen o výplatě. Je to člověk, který dokáže ovlivnit vaše zdraví, motivaci i to, zda se do práce těšíte, nebo s ní každý den bojujete. Jak poznat, že před vámi sedí někdo, kdo vás povede k růstu, ne ke stresu?
Proč na šéfovi tolik záleží
Možná jste slyšeli, že lidé neopouštějí práci, ale šéfy. A není to klišé. Podle průzkumů by více než 60 % zaměstnanců raději pracovalo pod férovým šéfem za průměrný plat, než aby vydělávali více pod vedením toxického manažera. PR specialistka a odbornice na pracovní vztahy Eva Fruhwirtová potvrzuje, že právě styl vedení má zásadní vliv na to, zda zaměstnanci prožívají v práci spíše napětí, nebo pohodu.
Kvalitní vedení totiž nesouvisí jen s kariérou- špatný šéf zvyšuje riziko syndromu vyhoření, úzkostí a dokonce i fyzických zdravotních obtíží. Naopak dobrý manažer dokáže fungovat jako mentor, motivátor a často i opora ve chvílích, kdy to není jednoduché.
Jak tedy ještě před nástupem poznat, že máte před sebou dobrého lídra?
1. Nevěřte jen charismatu, hledejte kompetence
Charismatický člověk dokáže během pár minut získat sympatie, ale právě to může být past. Stejně jako na seznamce- fotka působí skvěle, realita je ovšem jiná. Přílišné sebevědomí a okouzlující vystupování někdy maskují neschopnost, ba dokonce narcismus.
Na pohovoru sledujte, zda mluví o sobě, nebo o týmu. Skutečně schopný šéf zdůrazní kolektivní úspěchy, bude klást otázky a zajímat se o vaše zkušenosti. Je klidný, věcný, někdy možná trochu „nudný“. Ale právě to je dobré znamení, spíše než na vlastní PR se soustředí na výsledky.
2. Dobrý šéf není generál, ale mentor
Výzkumy z Harvard Business School ukazují, že moderní leadership nestojí na příkazech, ale na schopnosti vést druhé k rozvoji. Herminia Ibarra, uznávaná odbornice na vedení, připomíná, že úspěšní lídři více naslouchají a kladou otázky, než aby sami rozdávali rychlé odpovědi.
Během pohovoru se proto ptejte:
- Jak pomáhá podřízeným rozvíjet jejich silné stránky?
- Dokáže uvést konkrétní příklad někoho, komu pomohl vyrůst?
Pokud dostanete konkrétní příběhy, máte štěstí. Pokud jen obecné fráze, je to varovný signál.
3. Charakter vítězí nad talentem
Samotný talent nebo odbornost z nikoho neudělají dobrého šéfa. Rozhodují osobní kvality: empatie, pokora, schopnost přiznat chybu. Sledujte, zda je dotyčný otevřený, jestli se zajímá i o vás, nejen o výsledky.
Dobrý lídr si nikdy nepřisvojuje zásluhy sám, naopak podporuje tým. Má zvídavost, přizná, že všechno neví, a hledá odpovědi spolu s vámi. A právě to odlišuje manažera od skutečného lídra.
Proč jde vlastně o životní volbu
Proto platí: nevybíráte si jen práci, vybíráte si způsob života.
Signály, že jste narazili na dobrého šéfa
- Mluví o týmu, ne jen o sobě.
- Umí uvést konkrétní příklady úspěchů svých lidí.
- Naslouchá a klade otázky.
- Přizná chybu a respektuje ostatní.
- Dává prostor pro růst a rozvoj.