Neřídíte? Žádná tragédie: Senioři mají nové triky, jak cestovat za hubičku
19. 8. 2025 – 10:36 | Zprávy | Anna Pecena
Propadlý řidičák nebo dobrovolné rozloučení s volantem nemusí znamenat domácí vězení. Naopak – senioři mohou díky čerstvým slevám, speciálním kartičkám a komunitní pomoci jezdit levněji než kdy dřív. A kdo se k řízení vrátit chce, má dnes dostupnější cestu než dříve.
Když už volant není váš kamarád
Stále více seniorů z různých důvodů přestává řídit – ať už kvůli zdravotním omezením, nebo proto, že se necítí bezpečně. Jenže nejezdit autem neznamená být odříznut od světa. Ministerstvo dopravy právě potvrdilo, že senioři nad 65 let mají od června 2025 nárok na 75% slevu na cestování vlaky i autobusy po celé republice. Stačí ukázat občanský průkaz a jízdenka se rázem smrskne na zlomek původní ceny.
A to není všechno. Velký boom zažívá i Senior Pas – bezplatná kartička dostupná od 55 let. Díky ní lze ušetřit 5–50 % v lékárnách, optikách, kulturních institucích i u vybraných služeb. Mnozí senioři ani nevědí, že na ni mají nárok, přitom úspora může jít ročně do tisíců korun.
Když pomůže soused víc než taxík
Kdo má problém s orientací v jízdních řádech, nemusí hned volat drahé taxi. Roste počet komunitních iniciativ, kde dobrovolníci vozí seniory k lékaři nebo na nákup. Některé neziskové organizace nabízejí tuto službu dokonce zdarma, jinde se platí jen symbolický příspěvek na benzín. Je to řešení nejen úsporné, ale i lidské – místo anonymní cesty se může zrodit i nová přátelství.
Co když chci volant zpět?
Najdou se i senioři, kteří se bez auta neobejdou a zvažují obnovu řidičského průkazu. Dobrá zpráva: proces je jednodušší, než se zdá. Stačí zdravotní prohlídka u praktického lékaře, vyplnit žádost na úřadě a nechat si vystavit nový průkaz. Pokud už prošla doba platnosti, není nutné znovu skládat autoškolu ani testy, jen doložit zdravotní způsobilost. Některé pojišťovny navíc přispívají na kurzy bezpečné jízdy pro seniory, což může být skvělá možnost, jak si osvěžit reflexy a vrátit se za volant s větší jistotou.
Chytré aplikace i pro starší
Kdo se nebojí chytrého telefonu, může si výrazně zjednodušit život. Aplikace jako IDOS nebo jízdní řády od jednotlivých dopravních podniků dokážou vyhledat nejlevnější spojení i upozornit na výhodné nabídky. Zajímavé je i to, že některé taxislužby (například Liftago nebo Bolt) už testují seniorské programy, kde je možné jezdit za snížené ceny v méně exponovaných časech. Pro starší ročníky je to šance, jak mít po ruce levnější „taxík“ bez zbytečných složitostí.
Malé kroky, velké úspory
Největší tajemství úspor je v kombinaci více možností. Senior, který využije státní slevu na dopravu, přidá Senior Pas při nákupu léků a občas se sveze se sousedem, může ušetřit ročně opravdu značné částky. A co víc – místo stresu za volantem získá větší klid, sociální kontakt a často i nové zážitky. Mobilita v důchodovém věku tedy nemusí být strašák, ale nová etapa života s jinými, a leckdy příjemnějšími, výhodami.