Nevěrný reportér Kašák si veřejně vyrazil s novou láskou: "Nejsme prolhaní!"

10. 7. 2025 – 6:02 | Magazín | Jiří Rilke

"Nezvěstný" reportér dává nový vztah náležitě na odiv, z dramatu okolo si nic nedělá.

Dramatické okolnosti vzniku nového páru českého showbusinessu nejspíš není potřeba rozevlátě připomínat: Moderátor pořadu Showtime Karel Kašák na dva dny zmizel, nebral telefon a nepřišel do práce.

Jeho tehdejší přítelkyně trnula hrůzou, vyhlásila celostátní pátrání, aby se pak Kašák sám ozval s historkou, že se zapomněl u kamarádů a nenabil si telefon.

Povídačku záhy poté rozcupoval magazín Expres, který zjistil, která bije: Kašák se schovával u milenky, známé herečky Kateřiny Bláhové. A až poté, co všechno prasklo, se Kašák slavně rozhoupal rozejít s bývalou. Obratem se rovnou nastěhoval ke Kateřině a oba najednou září štěstím, kudy chodí.

Náramně spokojení vypadali i na módní přehlídce ve Varech, kde poskytli rozhovor pro eXtra.cz.

„Hrozně mě to vlastně mrzí, že v něčem tak krásným, co je mezi námi, zároveň je bolest někoho třetího. Hrozně bych si přál, aby to bylo vyřešený a všichni jsme byli spokojení. A opravdu bych všem přál, aby zažili takovou bláznivou, praštěnou, nezastavitelnou, neukočírovatelnou lásku, ano, bouři, kterou já mám teďka vedle sebe,“ prohlásil Kašák a mezi řečí tak nějak pozapomněl, že za onu bolest někoho třetího může především on.

„Na kordy nejsme. Já vím, že se trápí, vím, že jsem jí strašně ublížil, prožili jsme toho hodně. Ten člověk mi dal to, co jsem potřeboval v okamžiku, kdy jsem to potřeboval. A hrozně dlouho mě držela někde, kde já bych asi sám nezvládl být, nebo sám bych asi nezvládl ty situace, ale nakonec jsme se asi nikam už neposouvali, a to asi především kvůli mně. A nakonec se stalo pár věcí, který mě přesvědčily o tom, že musím jít dál. A já si prostě fakt myslím, že kdybych nepoznal Káču, tak ten krok nedokážu udělat. Byl to drsný, špatně provedený krok, ale asi to takhle muselo být,“ dodal ke své bývalé přítelkyni.

„Litujeme toho oba, ale my jediný, co jsme nechtěli, bylo lhát. Nejsme prolhaný a jsme reální. A to je to nejdůležitější,“ je přesvědčená Bláhová.

Překotně rychlý, možná až uspěchaný začátek vztahu si ale Kateřina uvědomuje: „Možná bychom měli na chviličku zpomalit a přečíst si, nevím, jednu dvě knížky, ještě se poznat malinko hlouběji, protože to, co se teďka děje, je fakt strašně rychlý, krásný a je to taková pohádka, že se možná musíme na chviličku postavit pevně na nohy,“ uzavřela.