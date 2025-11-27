Nevěra a těžká krize? U Vémoly padají dokonce slova o rozvodu
27. 11. 2025 – 12:23 | Magazín | Jana Strážníková
Vztah slavného páru prý prochází těžkou zkouškou, tvrdí zdroj, který si nepřál být jmenován.
Když viditelně pohublá a zřejmě silně ustaraná Lela Vémola přišla na galavečer Slavíků sama bez svého muže, ikonického zápasníka Karlose Vémoly, hned se zvedla vlna spekulací. Od pohledu už totiž prostě nebylo všechno v pořádku.
Blesk vzápětí přišel s překvapivou informací. Podle zdroje blízkého manželům, který si vcelku pochopitelně nepřál být jmenován, totiž pár prochází těžkou krizí a vůbec není jisté, jestli spolu zůstane i nadále.
„Je to pravda, mají velkou krizi a vypadá to na rozvod. Lela si myslí, že ji Karlos podvádí. Prý se už domů chodí jen převléct a vyspat, jinak ho skoro nevidí,“ tvrdí zdroj Blesku.
Karlos se prý málo zapojuje do chodu domácnosti a Lela je na všechno sama, což už jí také leze na nervy. A vrchol měl přijít při nedávné dovolené v Dubaji. Ta sice v pozlátku sociálních sítí vypadala idylicky, ve skutečnosti ale prý přišly pořádné otřesy.
„Všechno to tam vyvrcholilo, muselo se tam stát něco strašného. A navíc se prý k Lele dostaly nějaké důkazy, že jí Karlos zahýbá. Chtěla dokonce odletět domů o den dřív,“ tvrdí zdroj. Co přesně ale proběhlo, neví.
Že se ale s největší pravděpodobností v Emirátech opravdu něco stalo, dokládá i rozpačitá reakce Lely v rozhovoru pro Expres. Na otázku, jaká byla dovolená, odpověděla jen "překvapivá" a dál se o tématu nechtěla bavit.
Tak či tak se v manželství slavného bijce a zlatovlasé krásky nejedná o první krizi: Před pěti lety se Lela stěhovala pryč, protože Karlose vinila z nevěry.
O dva roky později se zas rozcházel Karlos: „Karlos a Lela, oficiální konec. Přišel jsem na to, že má poměr s jiným frajerem,“ psal tehdy na sítích.
Neuplynul ale ani měsíc a už zas byli spolu: „Taková situace vás posilní, pokud je vztah skutečně pravý. Jsem ráda, že s Karlosem nás to utvrdilo, že neumíme být bez sebe,“ cukrovala Lela.
Uvidíme, jak vážné to bude tentokrát.