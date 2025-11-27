Jurečka: Úřad práce dostal od října 280.300 žádostí o superdávku
27. 11. 2025 – 11:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Úřad práce dostal od října 280.Superdávka od října nahradila příspěvek na bydlení, dětské přídavky, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Může se zvýšit o bonus za práci. Podává se jedna žádost.
Víc se posuzuje příjem i majetek žadatelů. Nynější příjemci mohou do konce roku požádat o přepočítání. Vznikající vládní koalice počítá s revizí, přídavky na děti chce ze superdávky vyčlenit.
"Tato změna (reforma dávek) je opravdu nevídaná. Je to větší změna než digitalizace stavebního řízení, protože se týká daleko většího množství klientů. Po měsíci a půl můžu říct, že jsme ji dokázali zvládnout bez větších komplikací," uvedl Jurečka.
Od začátku října do 25. listopadu úřady práce přijaly 280.326 žádostí. Zhruba 20.000 z nich podali noví žadatelé, většinu pak dosavadní příjemci některé ze čtyř dávek. Víc než třetinu žádostí poslali lidé elektronicky přes web či aplikaci Jenda. V Praze tak dorazila víc než polovina žádostí.
Informační dopis o reformě dávek s popisem postupu úřady poslaly 418.000 lidí, kteří pobírali některou ze čtyř podpor. Z nich o peníze od státu znovu požádalo 254.000. Žádosti o přepočítání je možné podat do konce roku. Novou částku pak začnou všichni dostávat od května.
Ministerstvo spustilo také internetovou kalkulačku. Podle Jurečky výsledky naznačují, že třetina potřebných začne pobírat víc. Už dřív řekl, že třetině by se podpora měnit neměla a třetině klesne. Těm, kteří o podporu v tomto čtvrtletí žádají nově, by se měla superdávka začít vyplácet v lednu. Úřad má na vyřízení 90 dnů. Do té doby je možné získat dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP).
Kolik lidí o superdávku požádá a jaké by na ni mohly být v příštím roce případně výdaje, nedokázalo vedení ministerstva odhadnout. Vyzvalo nynější příjemce dávek, aby nenechávali podání až na konec roku.
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů v návrhu svého vládního programu píše, že superdávku zreviduje, změní její "nevyhovující a diskriminační parametry" a dětské přídavky z ní zas vyčlení. Zmiňuje "přiměřenou pracovní povinnost pro dlouhodobé příjemce dávek". Chce bránit zneužívání podpory. Kandidát na ministra práce Aleš Juchelka (ANO) v rozhovoru pro server Publico mluvil o zneužívání podpor a povinnosti pracovat. Řekl také, že by přídavky na děti dal všem, a to i miliardářům. Podle organizací na pomoc potřebným i dat úřadu práce je zneužívání marginální.
Před unáhlenými změnami nové superdávky Jurečka varoval. Podle něj by se parametry měly měnit až po určité době po vyhodnocení. "Mělo by se to dělat na základě dat, ne na základě politických proklamací. Aby dávky dostávali lidé s milionovými příjmy, to je to, co jsem nechtěl," uvedl ministr v demisi.