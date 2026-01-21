Neuvěřitelný osud profesora Hrbolka: Jak idol českých babiček přežil pět let v USA
21. 1. 2026 – 16:49 | Magazín | Anna Pecena
profesor Hrbolek z „Marečku, podejte mi pero!“ žil život plný zvratů, který by vydal na hollywoodský film. František Kovářík, herec, který ve filmu ztvárnil dobrosrdečného profesora Hrbolka, strávil část mládí za oceánem, pět let v USA a nakonec zemřel přesně v den svých 98. narozenin. Tento retro příběh odkrývá nečekané detaily o muži, který se stal legendou českého filmu i divadla.
Jak se z kluka z Plzně stal cestař za oceán
František Kovářík se narodil 1. října 1886 do rodiny plzeňského kameníka, kde byl jedním z devíti dětí. Již v sedmnácti se rozhodl opustit rodnou zemi a vyrazit do USA hledat štěstí a dobrodružství. Přesně v letech 1903 až 1908 žil mezi českými krajany v Americe, kde se živil různými pracemi – od umývání vrat až po práci v kuchyni či u řezníka – a ve volném čase vystupoval s krajanskými ochotnickými soubory. Přestože Amerika lákala, dlouho tam nezůstal – vrátil se do Čech, protože chtěl být herec a hraní bylo pro něj tím pravým povoláním.
Po návratu se jeho cesta k úspěchu přesto neubírala přímočaře. Hrál s tradičními venkovskými divadly a až získané angažmá ve Vinohradském divadle v Praze v roce 1920 mu dalo stabilitu. Zde zůstal hrát až do odchodu do penze v roce 1959. Během druhé světové války se krátce angažoval i v jiných divadelních souborech. Jeho život však nebyl bez dramat – při jedné zkoušce utrpěl vážné poranění ruky, když ostří meče téměř zasáhlo tepnu; naštěstí přežil bez ztráty končetiny.
Pozdní sláva a ikonická role Hrbolka
Teprve v pokročilém věku, když mu bylo přes devadesát let, přišly filmové role, které ho zapsaly do srdcí diváků. Jeho tvář a hlas si lidé nejvíce pamatují z komedie „Marečku, podejte mi pero!“ (1976), kde ztvárnil profesoru Hrbolka – postavu, která se stala kultovní hláškou české kinematografie. Podobně úspěšná byla jeho role v komedii „Na samotě u lesa“, kde hrál dědečka Komárka. Celkem se objevil ve více desítkách filmů a televizních inscenací, často jako roztomilý či moudrý stařík.
Statistika ukazuje, že většina filmových hvězd své nejikoničtější role získává kolem středního věku. U Kováříka je však dokladem toho, že kariéra může vyvrcholit i ve velmi vysokém věku – až po devadesátce. Jeho příběh inspiruje i proto, že v době, kdy průměrná délka herecké kariéry často nepřesahuje 30 let, on svou kariéru budoval přes 80 let a stále přitom sbíral obdiv.
Zemřel v den svých narozenin
Na konci svého života zůstal skromný a pokorný. Zemřel 1. října 1984 – přesně v den svých 98. narozenin – a jeho odchod se stal symbolem dokonale uzavřené životní kapitoly. Je pohřben na Vyšehradském hřbitově, kde spočívají i další významné osobnosti české kultury. Jeho životní příběh zůstává jedním z nejpozoruhodnějších osudů českého divadla a filmu.