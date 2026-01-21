Kokain levnější než pivo. Ostrov, který se během týdne změnil v drogové peklo
21. 1. 2026 – 15:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Izolovaný ostrov uprostřed Atlantiku, kde se po generace žilo pomalu a chudě, během několika dnů zaplavila půl tuna kokainu. Události z léta 2001 obrátily život na São Miguelu naruby a jejich následky jsou na Azorech patrné dodnes.
Na mapě Atlantiku působí Azory jako zapomenutý shluk zelených teček, ztracený mezi Evropou a Amerikou. Místo, kam se jezdí za klidem, přírodou a pocitem, že svět velkých problémů zůstává někde daleko za obzorem. Právě tahle izolace ale dokáže být zrádná. Když se sem totiž jednou dostane něco, co sem nepatří, nemá kam zmizet. V létě roku 2001 se na ostrově São Miguel objevila bílá jachta a s ní i půl tuny kokainu. To, co následovalo, navždy změnilo život na největším azorském ostrově.
Azory leží uprostřed severního Atlantiku, zhruba patnáct set kilometrů západně od Lisabonu. Devět sopečných ostrovů tvoří izolovaný svět obklopený oceánem, kde se po staletí žilo pomalu, předvídatelně a s vědomím, že všechno podstatné se odehrává jinde. São Miguel, největší z ostrovů, byl vždy hospodářským a správním centrem celého souostroví. Právě tady leží Ponta Delgada, malé hlavní město regionu, odkud se řídil život ostrova založený na rybolovu, zemědělství, chovu dobytka a později i na státní podpoře a dotacích z pevniny.
Ještě na přelomu tisíciletí byl São Miguel místem, kde se drogy objevovaly jen okrajově. Hašiš a heroin se tu vyskytovaly v malém měřítku, kokain byl prakticky neznámý a patřil spíš k luxusu velkých měst. Ostrovní společnost byla chudá, ale soudržná, uzavřená a relativně stabilní. Lidé se znali, rodiny se prolínaly a pocit izolace posiloval dojem bezpečí. Právě tahle uzavřenost ale způsobila, že když se do tohoto systému dostal vnější šok, následky byly ničivější než kdekoliv jinde.
Ostrov před bouří
Ještě před rokem 2001 byl život na São Miguelu definovaný prací a rutinou. Rybáři vyráželi brzy ráno na moře, farmáři obdělávali malá pole rozdělená kamennými zídkami a město Ponta Delgada fungovalo jako administrativní a obchodní centrum. Turismus se teprve rozvíjel a ostrov byl mimo hlavní zájem světa. Místní ekonomika byla křehká, závislá na dotacích a na několika tradičních odvětvích. Rychlé zbohatnutí bylo prakticky nemožné a peníze obíhaly pomalu.
To všechno se změnilo v červnu 2001, kdy se u pobřeží São Miguelu objevila jachta naložená půl tunou mimořádně čistého kokainu. Ital Antonino Quinci, který drogu převážel z Venezuely do Španělska, byl donucen špatným počasím zastavit na Azorech. Pokusil se náklad ukrýt v pobřežní jeskyni u chudé rybářské obce Rabo de Peixe, ale moře rozhodlo jinak. Vítr a vlny roztrhaly sítě a stovky balíků se začaly vyplavovat na břeh.
To, co následovalo, nemělo v historii ostrova obdoby. Kokain se během hodin dostal mezi místní obyvatele, kteří s ním neměli žádné zkušenosti. Neznali jeho cenu, jeho účinky ani jeho rizika. Droga se začala prodávat a vyměňovat chaoticky, bez pravidel a bez kontroly. Plastový kelímek plný kokainu se prodával zhruba za dvacet eur, tedy přibližně za pět set korun. Šlo o cenu, která byla v evropském měřítku absurdní, ale pro místní představovala rychlý a lákavý výdělek.
Bílá horečka a její následky
Během několika dnů se São Miguel proměnil. Kokain se dostal do domácností, hospod, na ulice i na pracoviště. Lidé ho užívali bez jakéhokoli povědomí o dávkování, často v množstvích, která byla životu nebezpečná. Během tří týdnů ostrov zaznamenal dvacet úmrtí a desítky těžkých předávkování. Nemocnice kolabovaly, lékaři varovali veřejnost a úřady čelily situaci, na kterou nebyly připravené.
Změnily se i sociální vztahy. Tam, kde dříve panovala chudoba, se objevily rychlé peníze. Někteří lidé se díky drogám dostali k částkám, o jakých se jim dříve ani nesnilo. Část z nich později investovala do legálních podniků, kaváren, barů a restaurací, které na ostrově fungují dodnes. Pro většinu společnosti ale znamenal kokain spíš rozklad než příležitost.
Extrémní čistota drogy vedla k rychlé závislosti. Mnoho lidí začalo hledat způsob, jak zvládnout silné abstinenční stavy, a sáhlo po heroinu. Ten se začal dovážet z portugalské pevniny a postupně vytvořil nový, mnohem hlubší problém. Zatímco kokain přišel náhle, heroin na ostrově zůstal. Nejvíce zasaženy byly chudé rodiny a dělnické čtvrti, kde nebyly prostředky ani informace, jak se závislosti bránit.
Životní podmínky na São Miguelu se tím zásadně změnily. Závislost se stala viditelnou součástí veřejného prostoru, přibyly zdravotní a sociální problémy a stát musel reagovat zavedením mobilních metadonových služeb, které na ostrově fungují dodnes. Společnost, která byla zvyklá na stabilitu, se musela vyrovnat s dlouhodobými důsledky události, která trvala jen několik týdnů.
Dnes působí São Miguel klidně, zeleně a pohostinně. Turisté obdivují pastviny, sopky a oceán, aniž by tušili, že právě tady se odehrál jeden z nejničivějších drogových incidentů v moderních dějinách Portugalska. Příběh půl tuny kokainu ukazuje, jak křehký může být život v izolovaném ráji a jak rychle může jediná loď změnit ekonomiku, sociální vztahy i budoucnost celého ostrova.