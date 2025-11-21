Neuvěřitelné šílenství po smrti Ozzyho: Žena tvrdí, že je jeho dcera a poslala důkazy v obálce
21. 11. 2025 – 14:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Rodina Ozzyho Osbourna se po smrti rockové legendy potýká nejen se smutkem, ale i s extrémními projevy posedlosti fanoušků. Od balíčků s tělesnými pozůstatky po tvrzení o hovorech ze záhrobí – Osbourneovi čelí situacím, které působí spíš jako horor než jako realita.
Rodina Ozzyho Osbourna se po smrti legendárního frontmana Black Sabbath potýká s nečekaně temnou stránkou fanouškovské oddanosti. Namísto klidu na truchlení přicházejí šokující balíčky, záhadné vzkazy a lidé přesvědčení, že s Ozzym komunikují ze záhrobí. Nejsilnější z nich je případ ženy, která tvrdí, že je jeho tajnou dcerou – a aby o tom rodinu přesvědčila, poslala Sharon Osbourne nehet z nohy, krev i vlasy.
Ozzy zemřel 22. července ve věku 76 let ve svém domě v Buckinghamshiru, pouhé dva týdny po velkolepém rozlučkovém koncertu v Birminghamu. Oficiální příčinou smrti byla srdeční zástava způsobená infarktem, nemocí koronárních tepen a komplikacemi souvisejícími s Parkinsonovou chorobou. Jeho odchod zasáhl miliony fanoušků po celém světě. Ale někteří ho podle jeho rodiny nesou mnohem extrémněji, než by kdokoli čekal.
Kelly Osbourne popsala, že od chvíle, kdy veřejnost zjistila o Ozzym úmrtí, se ozvala celá řada lidí tvrdících, že s ním mluví z onoho světa. Podle ní jde o příval podivínů, jejichž vzkazy jsou někdy natolik znepokojivé, že rodině způsobují ještě větší stres.
Sharon popsala nejbizarnější případ – ženu, která tvrdí, že je rockerova tajná dcera. Nejenže rodinu bombarduje dopisy, ale poslala i tělesné pozůstatky v domnění, že půjde o vzorek pro DNA test. Její matka jí prý celý život tvrdila, že jejím otcem je právě Ozzy. Jack Osbourne reagoval ironicky, ale Kelly přiznala, že ji takové chování skutečně děsí. Nepomáhá ani to, že někteří fanoušci posílají rodině hlasové zprávy, ve kterých tvrdí, že Ozzymu předávají vzkazy nebo že od něj dostávají odpovědi. Pro příbuzné, kteří stále procházejí hlubokým smutkem, je to extrémně náročné.
Pád, který odstartoval tragický konec
Jedním z klíčových momentů před Ozzym kolapsem byl podle Sharon drobný pád na začátku prosince. Rocker si poranil obratel, ale nikomu o tom neřekl. Byl zvyklý bolest zvládat a nechěl rodinu zatěžovat. V nemocnici se ukázalo, že má zlomeninu obratle, což je ve vysokém věku a při jeho zdravotním stavu velmi vážné. Jak vysvětlila Sharon, tělo člověka v takovém stavu se nezotavuje snadno a očekávat spontánní uzdravení by bylo zázrakem.
Jeho zdravotní stav se rychle zhoršoval. K bolesti z poranění se přidal zápal plic, který ho trápil už třikrát během posledního roku. Kombinace bolesti, oslabené imunity a chronických nemocí vytvořila dominový efekt, který se už nedal zastavit. Sharon přiznala, že Ozzym zdravotní stav se během několika týdnů zlomil, a i když rodina udělala maximum, nebylo možné zvrátit to.
Přesto se všichni jeho blízcí shodují, že měli možnost strávit s ním jeho poslední chvíle. Jack popsal, že každý z rodiny dostal svůj čas na rozloučenou, což považuje za jedinou útěchu v jinak bolestném období. Sharon srovnala Ozzym vliv se smrtí herce Robina Williamse – oba byli lidé, které veřejnost milovala, aniž by musela znát detailně jejich tvorbu. Měli přirozené charisma, které k nim přitahovalo lidi, a Ozzy podle ní patřil přesně do této kategorie.
Rodina tak musí současně zvládat hluboký osobní smutek a zároveň čelit fanouškům, kteří se nedokážou smířit s tím, že Ozzym svět navždy opustil. Od bizarních balíčků přes dopisy z jiného světa až po vynucené žádosti o DNA testy – Osbourneovi zažívají děsivé období, které by si po ztrátě milovaného manžela a otce nikdo nepřál. A přestože rodina doufá, že časem fanatické projevy utichnou, zatím se zdá, že smrt rockové legendy probudila temnější stránku fanouškovské vášně, než by si kdy dokázali představit.