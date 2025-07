Ozzy Osbourne, frontman Black Sabbath a ikona heavy metalu, se nesmazatelně zapsal do hudební historie – ale jak se ukázalo, jeho vliv sahal mnohem dál než jen na pódia a do uší fanoušků. V roce 2010 se stal jedním z pouhé stovky lidí na světě, jejichž genetický materiál byl tehdy podroben podrobné analýze. A důvod? Po čtyřiceti letech drog, alkoholu, nehod a životního stylu, který by jiného dávno zničil, byl Ozzy stále naživu. A vědci se chtěli dozvědět proč.

Osbourne se zpočátku k celé věci stavěl skepticky. Vtipkoval, že je rocková hvězda, ne Mozek Británie, a že jediného „Genea“, kterého zná, je ten z kapely Kiss. Ale když mu vědci připomněli jeho „medicínsky zázračné“ přežívání – včetně bouračky na čtyřkolce, kómatu, falešně pozitivního testu na HIV a nehody s letadlem – souhlasil. V červenci 2010 poslal krevní vzorek firmě Cofactor Genomics, která provedla sekvenování jeho DNA. Výsledky pak putovaly do společnosti Knome Inc., kde je analyzoval tým vedený vědcem Nathanem Pearsonem.

Geny, které odolávaly zkáze

Výsledky analýzy přinesly ohromující zjištění. Vědci se zaměřili na geny spojené s nervovým systémem, protože Osbourne byl nejen hudební génius, ale také člověk s návykovou osobností, třesem, dyslexií a netypickým spánkovým režimem. A právě v jeho genu ADH4, který kóduje tvorbu proteinu alkoholdehydrogenázy-4, našli mutaci, jež mu umožňovala odbourávat alkohol rychleji než většina lidí. Jinými slovy – Ozzyho tělo si s alkoholem dokázalo poradit efektivněji než běžný organismus.

Další mutace vysvětlovaly jeho sklony k závislostem. Geneticky měl šestinásobně vyšší pravděpodobnost, že se stane závislým na alkoholu, o třetinu vyšší riziko závislosti na tvrdých drogách a byl 2,6krát náchylnější k halucinacím při užívání marihuany. Ačkoli v pozdějších letech již večírkování zanechal a přiznával, že není úplně střízlivý (občas užíval marihuanu kvůli chronickým bolestem a dalším zdravotním potížím), většinu svých excesů měl za sebou. Pearson navíc zjistil, že v Osbourneově DNA se nacházejí segmenty neandertálského původu. Konkrétně šlo o úsek na 10. chromozomu, který podle vědců velmi pravděpodobně pocházel od neandertálského předka. Ozzy to tehdy glosoval s typickým humorem: „To asi nepřekvapí moji ženu ani pár policejních oddělení po světě.“

Genetika závislosti a konec jedné výjimečné odolnosti

Studie jako ta Osbourneova pomohly nejen k hlubšímu vědeckému poznání, ale i ke zvýšení povědomí veřejnosti o tom, jak moc může genetika ovlivnit naše chování a zdraví. Už tehdy vědci připouštěli, že o některých variantách v jeho DNA zatím přesně nevíme, jak fungují – ale právě díky takovým výzkumům mohlo celé odvětví vyrůst do dnešní podoby.

Dnes víme, že závislost není jen důsledkem prostředí. Významnou roli hrají i geny. Některé varianty ovlivňují metabolismus látek, jiné vnímání odměny, další třeba citlivost mozku na chemické podněty. Genetická mapa závislosti je složitá a zdaleka ne kompletní, ale Osbourneova DNA poskytla vědcům vzácný klíč k pochopení, proč někdo přežije to, co by jiného zabilo.

Ozzy Osbourne už mezi námi není. Zemřel po dlouhém boji s nemocemi, které ho v závěru života sužovaly. Přesto jeho příběh zůstává fascinujícím důkazem toho, jak úžasně složitý a překvapivý je lidský organismus. Jeho genetická výbava ho chránila desítky let před následky životního stylu, který by jiného dávno pohřbil. A přesto ho smrt nakonec stejně dostihla – možná ne kvůli drogám a alkoholu, ale jako nevyhnutelný důsledek času, který si nakonec vezme každého. Je tak trochu ironické, že muž, jehož DNA vzdorovala logice, nakonec zemřel. A přesto – svým způsobem ji znovu potvrdil. Ukázal, že genetika může vysvětlit mnohé, ale ne všechno. A že i když tělo vydrží nemožné, lidský život zůstává konečný. Ale zatímco vědecká jména jako Mendel nebo Swaminathan přispěla k pochopení dědičnosti teorií, Ozzy Osbourne k tomu přispěl tím, že přežil. A ještě k tomu napsal Bark at the Moon. Takže bod pro Ozzyho.