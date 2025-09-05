Nesluší skoro nikomu! Přesto všichni utrácí za tyhle trendy hity
5. 9. 2025 – 15:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Znáte to – trend, který spustí lavinu, a najednou ho musíte mít taky. Jenže pak přijde zklamání: na vás to nezazáří tak, jak jste si vysnili. Řeč je o módních kouscích, které vypadají skvěle na ramínku, figurínách nebo influencerech, ale v reálném životě nesedí skoro nikomu. A právě ty dnes vytáhneme na světlo světa!
Móda je někdy jako rande naslepo. Nadchnete se, čekáte zázrak, ale výsledek vás spíš zaskočí. Některé trendy dokážou váš vzhled pozvednout, působíte dražší, zajímavější a promyšlenější. Jenže pak jsou tu kousky, které celé snažení potopí během jediné minuty. V obchodech svítí na ramínku jako poklad, na fotkách vypadají úžasně a vy si říkáte, že tohle prostě musíte mít. A i když si je v kabince několikrát oblečete, otočíte se ze všech stran a někde uvnitř cítíte, že to není úplně ono, stejně je vezmete k pokladně. Protože je to trend. A trendy mají zvláštní moc: přebijí intuici, dokud doma nepřijde zklamání.
Vybledlá krémová růžová – módní džin v pastelovém balení?
Síla powder pink (bledě krémově růžová) se v současné době objevuje na přehlídkách i na IG feedech, jako by módní svět zažil společnou růžovou halucinaci. Designéři jako Alaïa, Khaite, Miu Miu nebo Valentino ji využívají jako jemný, romantický závan jejich sezónních kolekcí.
Nežádoucí je ale paradox toho, že právě tato „jemnost“ může mnohé z nás vizuálně zničit. Krémový pastel se totiž často stane vizuálním jedlíkem – „sežere vám“ červenější tóny, obrys tváře i energii v očích. Tvář pak působí víc jako bílý plamínek na modré, než živoucí vjem.
Co radí módní insiders:
Minimalisté doporučují kombinovat powder pink s ostrým bílým základem – třeba bílou lněnou sukní – nebo ho zkombinovat s mocnou chutí „mocha mousse“ (pantone roku) a čokoládově hnědým prvkem.
Podzim/zima 2025 přinesou překvapivý mix tmavých zemitých tónů s pastelovými výboji: soft pink zde plní funkci jemného zásahu.
Bílé tenisky? Fajn. Ale teď letí něco úplně jiného!
Doba, kdy bílé tenisky zažívaly svůj boom, je pryč. Ano, stále se dají kombinovat prakticky se vším – od džínů přes šaty až po business casual, kde umí nahradit polobotky a dodat celku ležérní šmrnc. Pokud jsou čisté, fungují jako svěží kontrast a elegantně outfit sjednotí. Jenže jejich kouzlo je pomíjivé – zářivost vydrží sotva pár kroků a velmi rychle se z minimalistické ikony stane unavený kousek. V době, kdy barvy a výrazné tóny hrají v módě první housle, působí bílé modely spíš jako tiché šedé myšky v pozadí.
Současné trendy totiž jednoznačně ukazují, že vládne odvaha a hravost. Na výsluní jsou tenisky, které na první pohled upoutají a přidají outfitu osobnost.
-
Výbuch barev – Neonové odstíny, limetková, fialová nebo kombinace připomínající cukrovou vatu. To jsou tenisky, které nikdo nepřehlédne a které dodají šmrnc i tomu nejjednoduššímu looku.
-
Pastelové tóny – Baby blue, máslově žlutá nebo jemná pudrová růžová. Pastelové tenisky už dávno nejsou jen pro baletky, dnes patří mezi must-have, pokud chcete rozzářit minimalistický outfit.
-
Teplé hnědé – Mocha, čokoládová nebo karamelová. Earth tones přebírají žezlo po bílé a přinášejí hloubku, sofistikovanost i retro šmrnc.
-
Retro a hravost – Tenisky inspirované Mary Jane botami nebo retro siluetami dokazují, že pohodlí a ženskost se dají propojit.
-
Minimalistické retro – Tenká podrážka a elegantní linie v duchu devadesátkových Speedcat siluet. Čisté, nadčasové, ale stále výrazně módní.
Letní šaty s knoflíky? Roztomilé, ale někde za horizontem trendů...
Zní to roztomile, to je pravda. Všem nám aspoň jednou prošly rukou. Jenže dnešní móda už takové modely vnímá trochu jako pokus o dovolenou, s otočením zpětně do roku 2012. Nakonec vzpomínáte na maminčiny kuchyňské zástěry? Možná právě tyto šaty k nim nejvíce evokují.
Letní scénu teď ovládají šaty, které si hrají s volumem, strukturou a živoucí hrou materiálů. Drapérie, macramé, ručně pletené textury – to jsou stylistické parádní jízdy, které dokážou vytvořit wow efekt bez pachu zastaralého vzoru. Drapované modely, moderní košilové střihy, puff rukávky, krajka, transparentní vrstvy i boho květinové tóny — to je současná šatní realita léta 2025.
Co teď letí – a čím knoflíkové sarafánky nesedí
-
Drapérie a objem – krásně formují postavu, nebuší do vás jako kamenem.
-
Textury ručního zpracování – crochet, macramé, rafia. Dodávají šatům hloubku a osobitou eleganci.
-
Moderní košilové šaty – luxus, který přechází od kanceláře k pláži. Stylově i prakticky.
-
Pastelové a květinové potisky – jejich hravost se vyznačuje lehkostí a letním nádechem.
-
Transparentní efekty a vrstvení – víc boho romance, méně retro turistiky.
Cargo kalhoty s kapsami na všechno? Radši ne…
Cargo kalhoty vždycky slibují víc, než dokážou splnit. Na první pohled vypadají prakticky: kapsy na mobil, klíče, diář i malou svačinu. Realita? Místo cool street stylu z vás udělají hranatý úložný box na nožičkách. Obrovské kapsy, švy a gumičky totiž postavu spíš „rozbijí“ a místo efektu model-off-duty dostanete spíš siluetu survival trenéra po noční směně.
A co je nejhorší, tahle kapsová extravagance se kombinuje hůř, než byste čekali. Nejsou to kalhoty „ke všemu“, ale spíš „k pár věcem, a to ještě s rizikem“.
Pokud toužíte po nadčasovém komfortu i stylu, sáhněte raději po rovných džínách nebo elegantních palazzo kalhotách. Ty nejenže lichotí každému typu postavy, ale navíc zvládnou to, co cargo nikdy neumí: dodat vám styl bez zbytečných kapesních dramat.
Leopardí vzor: ikonický klasický řev… nebo unavené předení?
Leopardí vzor je módní klasikou, která nikdy úplně nezmizí, ale letos spíše přežívá než vládne. Je pořád relevantní, ale už spíš jako základní neutralita než zajímavý akcent. Obzvlášť pokud se kombinuje přes celou postavu, riskujete dojem „stylového safari-experimentu“ než elegantního statementu.
Na jaře a v létě 2025 převzal otěže maximalismus, který leopardí skvrny posunul do pozadí. Leopard je stále k vidění, ale musí soutěžit s jinými zvířecími hráči, kteří působí svěžejším dojmem.
Kdo přepisuje pravidla? Zebra, plazí vzory a další zvířecí „kamarádi“
-
Zebra – nový it-vzor roku 2025. Chic a moderní, černobílé pruhy působí jako módní neutral, který se skvěle kombinuje s minimalistickým základem.
-
Hadí vzory – ztělesnění elegance a rafinovanosti. Skvěle fungují v doplňcích i svrškách, dávají outfitu špetku nebezpečné noblesy.
-
Kraví vzor – nečekaný, zábavný a hravý. Přináší boho vibe, ale je vhodnější spíš pro doplňky než pro kompletní look, aby nevyzněl jako kostým.
Nazouvací sandály: boty, které vás vrátí spíš na chalupu než do města
Nazouvací sandály mají jednu nespornou výhodu: obujete je během dvou vteřin. Jenže s módou to má společného asi tolik, co starý televizor s chytrou obrazovkou. Jsou praktické, ano, ale stylově vás okamžitě posílají někam mezi retro zahrádku, chalupu po babičce a vzpomínky na devadesátky. Pokud je teď pečlivě schováte, možná se za čtyřicet let dočkáte jejich návratu v rubrice „vintage poklady“.
Problém je, že tyhle boty „utopí“ i ten nejpromyšlenější outfit. Můžete mít na sobě trendy šaty, oversized sako nebo cool kabelku – nazouvací sandálky to všechno stáhnou dolů, jako byste si k haute couture vzali domácí papuče.
A co dělat, když nechcete obětovat pohodlí? Móda už má své favority. Rybářské sandály jsou sice na první pohled trochu zvláštní – připomínají obuv, ve které byste klidně mohli lovit pstruhy v horském potoce, ale svět high fashion je zbožňuje. Mají pásky, které drží nohu, robustní podešev a bonus navíc: najdete je v luxusních verzích u značek jako Prada nebo The Row. Komfort je u nich nesrovnatelný a styling? S trochou nadhledu je dostanete i k elegantnímu letnímu šatníku.
Sandály s tkaničkami a dekorem: když se boty rozhodnou, že budou šperkem
Byly doby, kdy gladiátorské sandály a sandálky poseté korálky, mašlemi nebo kamínky působily boho. Dnes? Spíš jako módní chaos. Vypadají, že neví, jestli chtějí být obuví, šperkem, nebo domácí dekorací. A přitom nejvíc zatíží právě to, co by mělo působit lehce – nohy. Místo letní elegance tak vzniká dojem, že jdete na karneval do antických ruin.
Současná móda směřuje jinam. Vládne minimalismus, architektonické linie a jednoduchost, která dává prostor nohám i outfitu. Kvalitní kůže, čistý střih a maximálně dva detaily – přesně to vytváří dojem sofistikovanosti. Klidně pošlete na dlouhou dovolenou bez zpáteční letenky.
Ale pozor, móda není diktát. Nenutí vás zrušit všechny mašle ve skříni, jen naznačuje cestu. Trendy jsou jako pozvánky – můžete je přijmout, vyzkoušet nebo s díky odmítnout.
Bundy s kožíškem: teplé ano, elegantní ne
Prošívané bundy s kožešinovou kapucí se vrací každou zimu, ale módní experti varují: pokud chcete působit sofistikovaně, raději se jim vyhněte. Podle módní asistentky Emily Regan (The Sun) tyto bundy sice zahřejí, ale vaší postavě ani celkovému vzhledu žádnou laskavost neudělají. Naopak – působí těžkopádně, opticky přidávají objem a outfit okamžitě posunou o dekádu zpátky.
Zatímco kdysi byly kožešinové lemy symbolem luxusu, dnešní móda preferuje minimalismus a čisté linie. V kurzu jsou nadčasové kousky – hladké péřové bundy bez dekoru, elegantní kabáty z vlny nebo shearling modely, které dokážou nabídnout stejný komfort, ale v modernějším balení.
Co místo bundy s kožíškem?
-
Minimalistická puffer bunda
Čisté linie, kvalitní výplň a žádné přeplácané detaily. Teplo zůstává, styl stoupá.
-
Vlněný kabát
Nadčasová klasika, která působí elegantně i v každodenním shonu. Lze kombinovat s teniskami i kozačkami.
-
Shearling kabát
Hřejivý, ale sofistikovaný. Jemný kožíšek uvnitř dodá komfort, aniž by outfit vypadal lacině.
-
Prošívaný kabát bez lemů
Varianta, která zůstává praktická, ale působí lehčeji a elegantněji než modely s kožešinou.
Móda je někdy jako vztah. Nejprve vás poblázní, srdce vám buší, v kabince si říkáte „to je láska na první pohled“. Ale doma, při druhém pohledu v zrcadle, zjistíte, že jste spíš v toxickém vztahu s kusem oblečení, který vám nic hezkého nedává. A tak to je s trendy: některé vás posunou, jiné vás stáhnou zpátky do roku, kam už se rozhodně vracet nechcete.
Pointa? Nebýt otrokem ramínek a instagramových filtrů. Vybírejte věci, které vás rozzáří, a ne ty, co vás pohltí. Protože to, co je opravdu in, nejde koupit – je to pocit, že v tom, co máte na sobě, jste to stoprocentně vy.