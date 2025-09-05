Pro krásu všechno: Vysoké ženy podstupují drastické operace zkracování nohou
5. 9. 2025 – 15:01 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ženy po celém světě míří do Istanbulu, kde jim chirurgové za statisíce korun doslova uřezávají kusy kostí, aby byly menší. Trend, který slibuje větší šanci na lásku, přitom přináší bolest, invalidní vozíky a riziko trvalého poškození zdraví.
Vysoké ženy, které se celý život potýkaly s poznámkami o své postavě, teď hledají drastické řešení. V Istanbulu roste zájem o operaci, při níž jim chirurgové doslova uříznou část stehenní či lýtkové kosti. A to všechno jen proto, aby se snížily o pár centimetrů – a údajně tak zvýšily šance na lásku. Zatímco muži si nechávají nohy prodlužovat, aby působili sebevědoměji, některé ženy volí přesný opak. Kliniky nabízejí zákroky pod lákavými názvy jako „Height Reduction“ a tvrdí, že dokážou zkrátit stehno až o 5,5 cm a lýtko o 3 cm. „Získáte postavu, jakou jste si vždy přála,“ hlásají reklamy. Jenže realita je daleko temnější.
Pekelná bolest, invalidní vozík a měsíce rehabilitace
Zákrok vypadá jednoduše, ale je to hotové mučení. Kost se přeřízne, část se vyjme a zbytek se spojí kovovou tyčí. Ta drží končetinu, dokud se kost nesroste – což trvá měsíce. Kliniky slibují, že po vyjmutí tyče nezůstanou žádné jizvy, ale pacientky popisují kruté bolesti a dlouhé týdny, kdy se nemohly postavit na vlastní nohy.
„Čtyři týdny po operaci jsem chodila o berlích a cvičila každý den, abych se vůbec zvedla z postele,“ popsala anonymní Američanka, která si v létě 2024 nechala zkrátit výšku z 172 na 167,9 cm. „Bolest byla šílená, ale stála jsem o to, abych působila žensky a našla si partnera.“
Rizik je ale víc než dost: poškození nervů, oslabení svalů, infekce, nehojící se kosti. Některé ženy končí na vozíku a vrací se do běžného života až po půl roce. A to jen v případě, že zákrok proběhne bez komplikací.
Láska za cenu utrpení
Proč to ženy podstupují? Odpověď je drsná – kvůli mužům. Průzkumy dlouhodobě ukazují, že muži dávají přednost ženám o něco nižším než jsou oni sami. Naopak ženy touží po partnerech vyšších. „Vysoká postava mi vztahy vždy komplikovala, muži se cítili trapně,“ svěřila se další pacientka na internetovém fóru. Kliniky proto své služby prezentují jako „investici do vztahů“. Nabízejí kompletní balíčky, které kromě operace a hospitalizace zahrnují i vyhlídkové plavby po Bosporu nebo večeře v luxusních restauracích. Turistický zážitek v kulisách operace, která vás připraví o centimetry i o statisíce korun.
Nebezpečná výška – nejen pro srdce
Argument, že vysoká postava může být i zdravotním rizikem, zní lákavě. Studie ukazují, že každý přidaný decimetr zvyšuje riziko rakoviny – u žen až o 18 %, u mužů o 11 %. Vyšší lidé mají jednoduše víc buněk, které se mohou zvrhnout. V roce 2020 zase vědci upozornili, že vysoké ženy častěji trpí endometriózou, vyčerpávající nemocí spojenou s hormonálními změnami. Jenže odborníci varují: operace je mnohem větší hrozba než samotná výška. „Komplikace mohou být devastující. Oslabené svaly, krevní sraženiny, vykloubené klouby. Je to hra se zdravím,“ upozorňují chirurgové.
Otázka zní: stojí pár centimetrů dolů za měsíce bolesti, riziko invalidity a celoživotní následky? Přesto počet žen, které do Istanbulu míří za „zkrácením života“, roste. Od roku 2023 tamní kliniky provedly už desítky zákroků a hlásí, že poptávka dál stoupá. Touha po lásce a společenském uznání se zřejmě stala silnější než pud sebezáchovy. V době, kdy se po světě řeší plastiky nosů, změny barvy očí či vyplňování ramen, přichází Turecko s novým hitem. A ten je ze všech dosud nabízených možná nejděsivější – protože vyžaduje doslova uříznout kus sebe sama.