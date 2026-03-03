Nepříliš šťastné načasování: Na Dubaj létají rakety a Krainová tam láká k nákupu bytů
3. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Tohle si slavná česká supermodelka za rámeček nedá: Propagace dubajských investic přišla v dobu, kdy se do nich nikdo opravdu hnát nebude.
Slavná česká topmodelka Simona Krainová je známou milovnicí slovutné metropole z Emirátů. V Dubaji bydlí, investuje, zařizuje tam školy pro syna a samozřejmě se o tom často nechává slyšet i na veřejnosti.
Někdy ovšem s ne úplně ideálním načasováním. Snad není potřeba připomínat, jak moc napjatá je momentální situace na Blízkém východě: Na Dubaj už dopadlo několik dronů a raket a došlo i ke ztrátám na životech. Čeští turisté, kteří tam uvízli, se bojí o krk a zoufale vyhlíží možnost se co nejrychleji vrátit domů.
A právě do takového místa láká Krainová: „Myslela jsem si, že koupit krásný byt v Dubaji bude formalita. Realita? Doslova boj. O ty opravdu atraktivní nemovitosti se tu totiž skutečně bojuje,“ napsala modelka k propagačnímu příspěvku.
K nešťastnému načasování tak přidala ještě nepříliš vytříbenou formulaci o boji, která najednou zní úplně jinak, než měla, když na hotely dopadají trosky dronů a podobně.
Podrážděné reakce na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat: Pod příspěvkem se hned nakupily komentáře, jejichž autoři hlásí, že by do Dubaje momentálně neletěli ani zadarmo a ať už tam je jakkoliv, v Česku máme alespoň bezpečí. Což je konec konců pravda.
„Myslím si, že většina lidí, kteří koupili investiční byt v Dubaji, si zrovna rvou vlasy, Simčo,“ dodává jeden z fanoušků.