Dnes je úterý 3. března 2026., Svátek má Kamil
Počasí dnes 12°C Polojasno

Nepříliš šťastné načasování: Na Dubaj létají rakety a Krainová tam láká k nákupu bytů

3. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Nepříliš šťastné načasování: Na Dubaj létají rakety a Krainová tam láká k nákupu bytů
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Tohle si slavná česká supermodelka za rámeček nedá: Propagace dubajských investic přišla v dobu, kdy se do nich nikdo opravdu hnát nebude.

Slavná česká topmodelka Simona Krainová je známou milovnicí slovutné metropole z Emirátů. V Dubaji bydlí, investuje, zařizuje tam školy pro syna a samozřejmě se o tom často nechává slyšet i na veřejnosti.

Někdy ovšem s ne úplně ideálním načasováním. Snad není potřeba připomínat, jak moc napjatá je momentální situace na Blízkém východě: Na Dubaj už dopadlo několik dronů a raket a došlo i ke ztrátám na životech. Čeští turisté, kteří tam uvízli, se bojí o krk a zoufale vyhlíží možnost se co nejrychleji vrátit domů.

Mohlo by vás zajímat

A právě do takového místa láká Krainová: „Myslela jsem si, že koupit krásný byt v Dubaji bude formalita. Realita? Doslova boj. O ty opravdu atraktivní nemovitosti se tu totiž skutečně bojuje,“ napsala modelka k propagačnímu příspěvku.

K nešťastnému načasování tak přidala ještě nepříliš vytříbenou formulaci o boji, která najednou zní úplně jinak, než měla, když na hotely dopadají trosky dronů a podobně.

Podrážděné reakce na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat: Pod příspěvkem se hned nakupily komentáře, jejichž autoři hlásí, že by do Dubaje momentálně neletěli ani zadarmo a ať už tam je jakkoliv, v Česku máme alespoň bezpečí. Což je konec konců pravda.

„Myslím si, že většina lidí, kteří koupili investiční byt v Dubaji, si zrovna rvou vlasy, Simčo,“ dodává jeden z fanoušků.

Tagy:
boj Dubaj faux pas modelka
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Real Madrid podlehl ve španělské lize Getafe, na Barcelonu ztrácí čtyři body

Následující článek

Sněmovnu navštíví prezident Pavel, poprvé v nynějším volebním období

Nejnovější články