Česká supermodelka se rozvedla s pracháčem: Dělily se stovky milionů?

7. 7. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Manželství české modelky skončilo po téměř 20 letech.

U zprávy, že se u rozvodu dělí opravdu těžké bohatství, by bylo snadné si pomyslet, že v manželství muselo jít nutně právě jen o peníze.

V tomto případě to ale s největší pravděpodobností neplatí: Světově proslulá topmodelka Hana Soukupová, kterou si určitě pamatujete jako krásku z reklamy na minerálku oblečenou do šatů z vody, si byla schopná vydělat opravdu slušně i bez manžela.

Strávila s ním navíc skoro dvacet let a porodila mu tři děti. Teď ale modelka prozradila Blesku, že podnikatel a obchodník Drew Aaron už není její manžel. Rozvedli se prý už před rokem.

„Už rok není můj manžel. Byli jsme spolu od 19 let, v tom věku jsem nevěděla, kdo já jsem, a myslím, že my dva jsme byli úplně rozdílné typy,“ řekla zmíněnému magazínu.

Jak to přesně měli a mají s majetkem, Hana neprozradila. Jisté ale je, že ve hře byl docela solidní balík: Nejdřív totiž s manželem pořídili honosné venkovské sídlo v prestižním Greenwichi na předměstí New Yorku. Dali za něj osm milionů dolarů, dalších sedm a půl milionu investovali do rekonstrukce.

Když ale Hana čekala druhé dítě, pár se rozhodl přestěhovat na Mallorcu a dům v Greenwichi prodal za 22 milionů dolarů, tedy plus minus půlmiliardu korun. A další pořádnou pálku dostali ještě za prodej starožitností a uměleckých děl, která se jim podařilo nasbírat.

Jak přesně se dělil majetek či zda snad řízení ještě probíhá, nevíme. Jisté naopak je, že případní zájemci mají utrum: Hana má pánské společnosti plné zuby a žádný další vztah momentálně neplánuje, jak sama prozradila při zahájení filmového festivalu.