Sněmovnu navštíví prezident Pavel, poprvé v nynějším volebním období
3. 3. 2026 – 6:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve Sněmovně dnes poprvé v nynějším volebním období vystoupí prezident Petr Pavel.
Vládní tábor pak chce projednat senátní ústavní novelu o pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Na programu jsou i další předlohy v prvním čtení. Patří k nim návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na uzákonění významného Dne české vlajky.
Poslanecké jednání začne odpoledne. Opět se očekává série opozičních požadavků na změny navrhovaného programu schůze. Občanští demokraté už ohlásili návrh usnesení k situaci na Blízkém východu. Dolní komora by v něm podpořila Izrael a Spojené státy a odsoudila agresi Íránu.
Pavel se chce podle oznámení Hradu seznámit s nově ustavenou Sněmovnou. Návštěva se uskuteční v době, kdy poslanci projednávají návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun a budou rozhodovat o vydání Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Před vystoupením před poslanci se hlava státu setká se členy vedení dolní komory. Naposledy prezident navštívil Sněmovnu loni v červnu.
Možnost prověřování hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem je v souladu s programem vlády ANO, SPD a Motoristů. Kabinet chce navíc zrušit televizní a rozhlasový poplatek. Opozice s tím nesouhlasí, obává se ohrožení nezávislosti dvojice veřejnoprávních médií.
Doplnění významného Dne české vlajky do kalendáře Babiš zdůvodňuje tím, že státní vlajka je základním symbolem Česka a vyjadřuje jeho nezávislost a svrchovanost. V prvním čtení jsou také vládní předlohy o správě dat, o digitální ekonomice a o zúžení okruhu lidí oprávněných žádat o poradenství podle zákona o podpoře bydlení.