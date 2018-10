Nemusím být primátorem, hlásí Pospíšil. Nakopne to jednání?

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Šéf TOP 09 a lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) Jiří Pospíšil netrvá na postu primátora. Důvod je, aby neohrozil vznik koalice s Piráty a Prahou Sobě (PS). Pokud ve čtvrtek na koaličním jednání Piráti ustoupí z požadavku na tento post, je stále připraven se jím stát, zdůraznil. Strany v současné době dokončují programové prohlášení a řeší personální obsazení rady.

"Jednání jasně ukazují, že buď Piráti získají post primátora, a nebo nebude tato koalice. Případná patová situace ohrožující vznik koalice by zklamala celou řadu Pražanů, kteří chtějí změnu. Po dlouhém jednání a dlouhém rozhodování s našimi zastupiteli a v rámci naší koalice, tak aby vznikla a mohla přinést nový politický styl a novou politickou kulturu na magistrát, jsme se rozhodli, že nebudeme trvat na postu primátora. Tím neříkáme, že se vzdáváme této funkce, ale netrváme na ní," řekl Pospíšil.

Spojené síly do jednání o koalici podle Pospíšila vstoupily s tím, že všechny strany mají rovnocennou výchozí pozici, když získala v zastupitelstvu každá 13 z celkem 65 mandátů. To byl prý důvod, proč o pozici primátora Spojené síly stály. "Jsem přesvědčen, že mé zkušenosti z ministerstva a Evropy (Evropského parlamentu) by byly dobrou devízou pro primátora," řekl.

O personálních otázkách budou strany jednat dnes večer. Jak jednání dopadnou a zda zástupci koalice oznámí jméno nového primátora, není jasné. "Nechci, abychom se dnes rozešli s tím, že tady máme stále několik kandidátů na primátora. Předpokládám, že dnes bude jasno," řekl.

Pokud by byl primátorem lídr Pirátů Zdeněk Hřib, Spojené síly by měly v 11členné radě obsadit čtyři místa. Dvě z nich připadnou TOP 09 a dvě STAN. Spojené síly mají podle Pospíšila několik variant složení rady, o kterých budou vyjednávat. Konkrétní nechtěl být. Při obsazování postů v radě ale budou Spojené síly prý trvat na odbornosti jednotlivých radních.

Usednout v primátorském křesle chtěl rovněž starosta Prahy 7 a lídr PS Jan Čižinský. V polovině října řekl, že požadavek stahuje. "My ustupujeme z ambice mít primátora a v rámci toho, aby vznikla koalice, která bude stabilní po celé čtyři roky," řekl tehdy.

Volby v Praze vyhrála ODS a v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha Sobě získala rovněž 13 zastupitelů a stejný počet křesel má i koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli. Pokud se domluví koalice Pirátů, PS a Spojených sil, bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.