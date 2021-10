Týden před volbami ANO ztrácí. Zachrání Babiše Okamura s komunisty?

Příští koalici bude po volbách skládat Andrej Babiš. Je téměř jisté, že jeho ANO ve volbách zvítězí. Jisté však není, zda jeho vláda získá důvěru.

To, že ANO směřuje k vítězství, je patrné z volebního modelu, který pro stanici CNN Prima NEWS deset dní před volbami zpracovala agentura STEM .

Andrej Babiš má vítězství téměř „v kapse“, byť mírně ztrácí (model mu dává 27,3 %). Ztráty zaznamenává také třetí koalice Pirátů a Starostů (nyní získala 17,4 %.). Zato posiluje koalice Spolu – ODS, lidovci a TOP 09 (21,4 %), která si upevnila druhou pozici. A také volební jarmark Tomia Okamury – SPD (12,3 %), který má křesla ve sněmovně zaručená.

Kdo s kým a proti komu?

Přes pětiprocentní práh potřebný pro vstup do sněmovny se v modelu STEM dostávají ještě „nezmaři“ komunisté (6,5 %) a sdružení penzionovaných policistů Přísaha (5,7 %). Pod ním však zůstávají sociální demokraté (4,4 %).

Exkluzivní předvolební model od STEM. pic.twitter.com/5k8DVTYjlS — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) October 3, 2021

„Model STEM ukazuje situaci na konci září, v době zhruba deseti dní do voleb. Přesto každý sedmý volič váhá, kterou stranu – a zda vůbec nějakou – půjde volit. Ve finiši kampaně politických stran nepůjde jen o to pokusit se přesvědčit váhající, ale do určité míry snížit ochotu se voleb zúčastnit u potenciálních voličů konkurenčních stran,“ píše agentura k výsledkům svého modelu.

Z modelu STEM každopádně vyplývá, že Andrej Babiš s největší pravděpodobností ve volbách zvítězí a pět stran sdružených do protibabišovských koalic Spolu a PirStan nezíská většinu.

ANO v přepočtu preferencí na mandáty získává v modelu STEM 64 křesel, SPD 26, komunisté 13, Robert Šlachta s Přísahou 10 a Spolu s PirSTAN jich v součtu mají 77.

Se Zemanem v zádech

Babiš tedy bude skládat koalici. Prezident už dal najevo, že – ať už Hradu, Lán či nemocnice – ho pověří, aby sestavil vládu. A to i v případě, když kýžených 101 (a případně víc) křesel ve dvousetčlenné sněmovně získají v součtu zmíněné koalice. Miloš Zeman je označil za „podvod na voličích“ a bude brát ohled pouze na zisky hlasů jednotlivých stran.

Dá se přitom předpokládat, že na to, aby vytvořil vládu, která získá důvěru sněmovny, dostane Babiš hromadu času a že ho Zeman bude ve Strakově akademii (i bez důvěry) držet tak dlouho, jak to jen bude možné.

K tomu, aby Babišova vláda získala důvěru, bude Babiš muset na svou stranu přetáhnout SPD, komunisty a Přísahu, anebo roztrhnout některou ze zmíněných koalic a získat toleranci jejich jednotlivých stran.

Babiš nemusí nutně složit vládu většinové koalice, ostatně neměl ji ani v tom volebním období, komunisté ho drželi u moci ze sněmovních lavic. Může se však snažit přimět některé ze stran k tomu, aby jejich poslanci během hlasování o důvěře zmizeli na drink do sněmovní kantýny, a tak umožnili ANO získat většinu.

Ve druhém případě by Babiš mohl řídit vládu na základě nějaké nové varianty opoziční smlouvy, v níž se „opoziční spojenec“ zaváže, že vládu neshodí (nevysloví jí nedůvěru), aniž by slíbil, že ji bude podporovat a hlasovat pro její návrhy.