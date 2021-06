Kompenzace dostanou všichni postižení tornádem - i nepojištění, slibuje Schillerová

Dotace na škody na majetku po čtvrtečním tornádu na jižní Moravě dostanou všichni postižení občané, a to bez ohledu na to, zda byli pojištění. Lidem s pojištěním se kompenzace ve výši dvou milionů korun sníží podle úhrady, kterou dostanou od svých pojišťoven. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Stát také připravuje dotace pro podnikatele ze zasažených obcí, dostat by mohli až 80 procent z hodnoty zničeného majetku. Ministryně dnes připomněla, že stát plánuje poskytnout na škody po bouři lidem dva miliony jako nenávratnou dotaci. Kompenzaci by podle ní měli dostat všichni postižení, i nepojištění. Schillerová původně uvedla, že u pojištěných lidí by se měla podpora krátit o úhrady, které dostanou od svých pojišťoven. Vysvětlila to tím, že nelze škody kompenzovat dvakrát. Nepojištění lidé by pak dostali celou částku. Odpoledne poté ministryně na twitteru informaci upřesnila tak, že dotace se nakonec krátit o pojistku nebudou. Upřesnění k zohledňování pojistného plnění žadatelům o dotačně-úvěrový program: Dotace se nebude snižovat o plnění z pojistky. Její výše bude pro všechny stejná. Detaily teď finalizujeme. Rozhodně musí zůstat pravidlem, že mít uzavřenou pojistku se v případě řádění živlu vyplatí. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 27, 2021 „Její výše bude pro všechny stejná. Detaily teď finalizujeme. Rozhodně musí zůstat pravidlem, že mít uzavřenou pojistku se v případě řádění živlu vyplatí,“ napsala ministryně na svém účtu. Stát kromě dotací lidem nabídne také zvýhodněné úvěry ve výši až tří milionů korun s jednoprocentním úrokem na 30 let. Případné krácení kompenzací pro pojištěné se nelíbilo například starostce tornádem zasažené obce Hrušky Janě Filipovičové. „Mám obavu, že lidé, kteří si dosud platili pojistku, se takto do budoucna raději rozhodnou už dál nepojišťovat,“ uvedla. Zároveň však byla ráda, že podporu dostanou všichni. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula k dotacím pro občany řekl, že jsou podle něj příliš nízké a stát by je měl zvýšit. Dotace pro podnikatele, kterým bouře zničila majetek, nyní společně připravují ministerstvo průmyslu a obchodu s ministerstvem financí. Podle Schillerové obě ministerstva přesnou podobu podpory dolaďují, výše kompenzací by však mohla dosahovat až 80 procent z hodnoty poničeného majetku. Schillerová také připustila, že současný třicetidenní stav nebezpečí, který je vyhlášený v Jihomoravském kraji, nebude stačit. Vláda proto podpoří jeho prodloužení. Mohlo by vás zajímat Po tornádu je zatím k demolici na sedm desítek domů

