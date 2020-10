Nejvyšší nedělní nárůst nakažených, Babiš připouští utažení šroubů

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Přírůstek nových potvrzených případů koronaviru v neděli v Česku po pěti dnech klesl pod deset tisíc, přesto je 7301 nejvyšší nedělní nárůst od března. Premiér Andrej Babiš v neděli prohlásil, že pokud se nestane zázrak, vláda bude muset přitvrdit opatření proti šíření covidu-19.

Podíl nově potvrzených případů na počtu provedených testů v neděli dosáhl rekordních 34,43 procenta.

Nedělní čísla bývají nižší než v jiných dnech, protože se obvykle méně testuje. Aktuálně je v zemi 158 515 nakažených, s covidem-19 dosud v Česku zemřelo 2201 lidí, téměř třetina z toho připadá na uplynulý týden. Od středy do soboty byl denní počet obětí vždy vyšší než sto, ve středu s koronavirem zemřelo 121 lidí, což je dosud nejvíce. Na neděli zatím připadá 71 obětí. Tyto údaje se ale mohou zpětně měnit a je pravděpodobné, že nakonec bude průměr v minulém týdnu vyšší než sto obětí denně.

Celkem se dosud v Česku koronavirem nakazilo 258 097 lidí, v nemocnicích k sobotě bylo 5345 lidí. Ve všedních dnech se počet testů pohyboval okolo 45 000, v sobotu klesl zhruba na 36 200.

Zdravotníků, kteří jsou aktuálně pozitivně testovaní na onemocnění covid-19, je více než 13 000. Českému rozhlasu-Radiožurnálu to řekl prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Nakažených je podle něj 2600 lékařů, 6000 sester a 4500 ostatních zdravotníků.

Babiš: Pokud se nestane zázrak, vláda bude muset přitvrdit omezení

Pokud se nestane zázrak, vláda bude muset opatření proti šíření koronaviru přitvrdit, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu zveřejněném v neděli na youtube. Znovu vyzval, aby lidé omezení dodržovali. Nynější opatření, která platí teprve od čtvrtka, mají podle premiéra "strašně moc" výjimek. Uvedl také, že ministerstvo zdravotnictví musí předložit projekt na urychlení trasování i testování. Hledat kontakty nakažených koronavirem stát nestíhá, přiznal.

Kvůli rostoucímu počtu nakažených hlavně mezi seniory nad 65 let bude podle Babiše potřeba, aby se vláda opatřeními proti koronaviru znovu zabývala. Dosavadní podle něj nefungují, někteří lidé je nedodržují. "Příští týden bude klíčový. A pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbude, jenom ta opatření ještě přitvrdit. Bohužel," řekl. Vyzval k zodpovědnosti a solidaritě se staršími spoluobčany.

Zpřísnění opatření proti koronaviru avizoval i končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Předpokládá, že bude potřeba, pokud v úterý neklesne denní přírůstek nakažených proti rekordním číslům uplynulého týdne, kdy se počet nově odhalených případů dostal v pátek až nad 15 000. Bez dalších omezení by podle Prymuly trval nestandardní režim až do Vánoc. Jak by mohlo další zpřísnění restrikcí vypadat, ministr ani Babiš neupřesnili.

Vláda v úterý projedná žádost o prodloužení nouzového stavu

Vláda v úterý na mimořádné schůzi projedná návrh, aby požádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Letošní druhý nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 3. listopadu. Kabinet ho může prodloužit jen po předchozím souhlasu poslanců. Babiš začátkem minulého týdne počítal s tím, že se případnou žádostí bude zabývat kabinet 30. října. Řada ministrů i opozičních politiků se od té doby vyjádřila ve smyslu, že kabinet se bez delšího nouzového stavu neobejde. Mimořádný stav podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR aktuálně umožňuje vládě zavádět přísnější opatření včetně plošných zásahů do základních práv, pro které nestačí rozhodnutí ministra zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Končící ministr Prymula se bude na expertní úrovni dále podílet na boji s pandemií

Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve středu v noci vychází bez roušky z uzavřené restaurace. Ty musí být kvůli šíření koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevřené jen výdejové okénko. Babiš v pátek proto ministra vyzval k rezignaci. Prymula poté uvedl, že nic neporušil a sám rezignovat nehodlá. Předseda vlády pak navrhl Prymulovo odvolání. Ten v neděli řekl, že je připraven rezignovat, jakmile bude znám jeho nástupce. Babiš nicméně v neděli po prohlídce záložní nemocnice v pražských Letňanech řekl, že Prymula se bude dále podílet na boji s epidemií jako člen vládní expertní skupiny.

V pořadu České televize Otázky Václava Moravce Prymula potvrdil, že se chce zapojit do řešení pandemie na globální úrovni. "Nevím, jestli jsem schopen jít do nějaké další vládní funkce, takže spíš můj názor je takový, že bych chtěl pomoci jako osoba nezávislá, jako expert," řekl Prymula. "Jsem v tuto chvíli ve velmi těsném kontaktu s tou mezinárodní skupinou expertů a v podstatě na této bázi, na tomto půdorysu de facto neformální skupiny bych chtěl eventuálně působit a ten systém podpořit," dodal.

Prymula musí mít kvůli výhrůžkám ochranku

Na ministerstvo zdravotnictví v pondělí ráno přišel dopis obsahující neznámou látku. Na twitteru to uvedli zástupci policie. Podle mluvčího ministerstva Jana Brodského látku na místě otestovali hasiči a vyloučili možnost, že je nebezpečná. Část budovy ministerstva musela být kvůli zásilce evakuována.

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík uvedl, že policisté nezaznamenali, že by se počet podobných případů v poslední době zvýšil a že obecně nejde o časté incidenty.

Premiér Babiš v rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes řekl, že Prymulovi lidé vyhrožují a snaží se demonstrovat před jeho bydlištěm. Ministr podle něj musí mít ochranku.

Přestaňte kouřit, uvolníte lůžko v nemocnicích, vyzývají lékaři

Nemocnicím a zdravotníkům přetíženým kvůli vrcholící epidemii koronaviru by mohli pomoct kuřáci, pokud by se vzdali cigaret nebo alespoň kouření omezili. Počet akutních hospitalizací zejména na interních a plicních odděleních by se tak v nejbližších měsících podle odhadů mohl snížit až o desítky tisíc. Několik lékařů ve výzvě "Přestaňte kouřit - uvolníte lůžko nakaženým!" apeluje na lidi, aby přestali kouřit a pomohli nejen sobě, ale i pacientům s koronavirem a personálu v nemocnicích.

"I těžcí kuřáci mohou pomoci již tím, že v nejbližších měsících sníží svou denní dávku na polovinu či třeba jen o několik cigaret. I to se statisticky na množství hospitalizací projeví," uvedl iniciátor výzvy, infektolog a internista Radek Svoboda. Pokud by podle něj klesla spotřeba cigaret o desetinu, uvolnily by se stovky akutních lůžek, a zdravotníkům v první linii by tak zůstalo více času na pacienty s covidem.

Společně se Svobodou jsou pod výzvou podepsáni předseda České společnosti pro aterosklerózu Michal Vrablík, šéfka Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková a Roman Gabrhelík z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podobná výzva vznikla už při jarní vlně nemoci covid-19, současná situace v českých nemocnicích je ale nyní dramatičtější a panují obavy z kolapsu systému. Aktivní i pasivní kouření je v Česku příčinou takřka poloviny z asi 18 000 infarktů ročně. Kouření také způsobuje mrtvici, chronickou obstrukční plicní nemoc či rakovinu plic. V Česku významně ubylo hospitalizací souvisejících s kouřením naposledy v roce 2017 po zavedení zákazu kouření v restauracích a barech, a to o zhruba 2000 měsíčně.