Firma Prymulovy dcery získala dotaci k výrobě dezinfekce

Firma Medimun, kterou ovládá dcera ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) Karolína, získala letos v srpnu dotaci přes 650 000 korun z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze mají jít na nákup technologií k výrobě dezinfekce. Napsal to server Euro.cz, podle kterého byla firma dosud většinou ztrátová a vykazovala minimální činnost. Karolína Prymulová i její otec se k věci nevyjádřili.

Výběrová komise ministerstva průmyslu a obchodu přidělila firmě Medimun dotaci 5. srpna, což podle mluvčí ministerstva Štěpánky Filipové tvoří polovinu plánované investice. "Díky finanční podpoře bude moci příjemce vyrábět dezinfekci, což posílí jeho konkurenceschopnost," uvedla mluvčí.

Společnost Medimun byla založena v roce 2004, dlouhé roky ji vlastnila Prymulova manželka Ruslana. Ministrova dcera Karolína je jednatelkou od roku 2017, vyplývá z obchodního rejstříku. Čistý zisk firma vykázala až loni ve výši tisíc korun při obratu 180 000 Kč. "Cílem projektu je vyrábět zdravotní dezinfekční prostředky využitelné v nemocnicích a dalších zdravotních zařízeních na vlastních výrobních technologiích s dostatečnou kapacitou, která splňuje poptávané množství na trhu," píše firma na svém webu. Nabízí zde také k prodeji kyselinu hyaluronovou jako doplněk stravy.

Prymulova dcera v minulosti vlastnila také firmu Biovomed, která se zabývala klinickým výzkumem pro společnosti z celého světa. Podle informací tisku kvůli napojení na Biovomed odvolal v červnu 2016 tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) Prymulu z čela Fakultní nemocnice Hradec Králové. Prymula to označil za zástupný problém, důvodem k odvolání podle něj byly názorové neshody a osobní spory s Němečkem.

Firma Medimun dotaci získala v době, kdy byl Prymula vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Ministrem zdravotnictví ho prezident Miloš Zeman jmenoval 21. září, premiér Andrej Babiš (ANO) ale v pátek navrhl Prymulovo odvolání.

Reagoval tak na fotografie v deníku Blesk zachycující Prymulu, jak odchází bez roušky v noci z restaurace na pražském Vyšehradě, která měla být v tu dobu podle vládního nařízení zavřená. Prymula sám přitom opatření týkající se i povinného nošení roušek vyhlašoval a opakovaně žádal lidi, aby je dodržovali.

Prymula uvedl, že žádné opatření proti koronaviru neporušil, a odmítl rezignaci, ke které ho Babiš vyzval. Zeman rozhodnutí o odvolání odložil na příští týden, v úterý se setká s kandidátem na Prymulovo ministerské místo. Podle médií by jím měl být dětský hematolog a náměstek ředitele brněnské fakultní nemocnice Jan Blatný.

Faltýnek podle Babiše opakovaně překročil své pravomoci

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek podle šéfa hnutí a předsedy vlády Andreje Babiše na vyšehradské schůzce s Prymulou překročil své kompetence. Premiér ale zároveň v rozhovoru pro Rádio Z označil za nesmysl spekulace o tom, že se schůzka týkala ovlivnění nákupu testovacích přístrojů na koronavirus v Moravskoslezském kraji.

"Nesnáším jakékoli náznaky klientelismu a absolutně vylučuju tuhle nějakou spekulaci," prohlásil Babiš. Podle jeho informací se středeční schůzka, které se zúčastnil i ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, týkala testování obyvatel na covid-19 formou antigenních testů. S Havrlantem, podle něhož se jednání týkalo pilotního projektu na plošné testování, si o obsahu schůzky chce ještě Babiš promluvit.

Ministerský předseda zkritizoval Faltýnka za to, že se v takovýchto záležitostech angažuje. "U pana Faltýnka jsem opakovaně řekl, že to není možné. On vůbec se do toho nemá montovat, to není vůbec jeho byznys. Já si na to dohlížím sám," řekl Babiš. Jako příklad uvedl to, že se v pátek povedlo dojednat dodávku dalších 20 500 očkovacích dávek na chřipku.

Ministerstvo zdravotnictví nemá podle Babiše potřebné struktury na nákup zdravotnických látek a prostředků. "Taky když nakupovalo za první vlny (koronaviru), tak to nebylo bůhvíco, byla to spíš katastrofa. Nový ministr si tam musí udělat pořádek," uvedl premiér. Dříve zástupci ANO postup ministerstva zdravotnictví, které ještě v září vedl Prymulův předchůdce Adam Vojtěch (ANO), ve věci nákupu ochranných pomůcek obhajovali.

Faltýnek na Babišovu výzvu v pátek rezignoval na funkci místopředsedy ANO.