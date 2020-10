Prymula a zloděj housek: Kdo je víc nebezpečný?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Jeden krade housky na krámě, druhý ve vládě krade důvěru ve stát. Housek je pořád dost. Důvěra však dochází.

Hladový bezdomovec v době prvního nouzového stavu na jaře ukradl v brněnském obchodním domě pět pizza-housek – dohromady za šedesát korun. Soud ho za to poslal na 1,5 roku do vězení.

Inu, za nouzového stavu platí dryáčnické tresty. A pokud to někdo neví, soudce vám na to může opáčit, že neznalost zákona neomlouvá.

Polní velitel ve válce s covidem Roman Prymula nekradl, k tomu se nesnížil. Ani to nemá zapotřebí. Dostal se však za hranu pravidel nouzového režimu, která sám vymýšlel a která jako člen vlády schvaloval.

Z takového pohledu je Prymulovo chování společensky mnohem nebezpečnější než krádež pěti kusů pečiva v brněnském obchodě.

Prymula navštívil restauraci, která měla být z jeho 'rozkazu' zavřena. Prý nevěděl, že jde na schůzku do restaurace.

U Jóviše! Už se vám někdy stalo, že jste šli na schůzku, a přitom nevěděli kam? Už se vám někdy přihodilo, že jste vstupovali do restaurace a netušili, kam vstupujete? A vůbec – napadlo by vás nechat se v této době zvát do salonku nějaké restaurace?

Záběry, které zveřejnil Blesk, ukazují Prymulu, jak prochází hlavním vchodem podniku kolem cedule, na které je informace, že byl nařízením vlády zavřen. Aby toho nebylo málo, ministr je bez roušky, bez ní také nasedá do limuzíny a bez ní dokonce v limuzíně sedí. Roušky jsou přitom v autě povinné, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti.

Prymula zjevně nepředpokládal, že ho nikdo sleduje. Tak proč by se obtěžoval tím, aby dodržoval nějakou 'buzeraci', kterou si na 'ty dole' sám vymyslel?

Nasnadě jsou otázky: Je snad nutné, aby se ministr zdravotnictví v epidemicky vyhrocené době osobně scházel s Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem nemocnice? Co důvěrného v salónku projednávali? Proč jim nestačil telefonický rozhovor? Prymula nás přece opakovaně vyzývá, abychom omezili osobní kontakty na nejnutnější minimum.

I kdyby nakrásně schůzka byla nutná: Proč se ti tři scházeli mimo sněmovnu nebo ministerstvo na odlehlém místě pod rouškou noci, zato bez roušek? Připomíná to scénář z mafiánského filmu – s Faltýnkem v roli kmotra.

Dvě výzvy nakonec

Mnohým Čechům se už vládní nařízení zajídají. Kašlou na ně. Jiní je dodržují se zaťatými zuby. Po Prymulově extempore mohou ti rozezlení ze druhé skupiny přejít do skupiny první. Proto připojuji apel: Neblbněte. Kašlete na Prymulu, ale dodržujte protikoronový režim. Neděláte to kvůli plukovníkovi, ale kvůli těm, které korona ohrožuje.

A nakonec výzva Miloši Zemanovi: Pane prezidente, odvolejte Romana Prymulu a udělte milost zloději housek Lukáši Kalinovi. Poté, co vyšlo najevo chování ministra zdravotnictví, klesla společenská závažnost Lukášova činu k nule.